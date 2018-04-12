Правоохранительные органы проводят обыск в главном офисе «Украинских железных дорог»

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что обыск проходит по адресу улица Тверская, 5.

«Проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным производствам. Руководство «Укрзализныци» создаёт все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчёркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании», — указывается в заявлении.

Ранее в «Укрзализныци» заявили, что компания нарастила убытки, так как ей пришлось отложить запланированную индексацию тарифов на проезд пассажиров железнодорожным транспортом с 1 апреля.