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В офисе «Украинских железных дорог» начались обыски
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В офисе «Украинских железных дорог» начались обыски 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Силовики проводят следственные действия в офисе компании «Украинские железные дороги» в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба компании.
"Сейчас в помещении офиса ПАО «Укрзализныця», по адресу улица Тверская, 5, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии департамента безопасности общества проводят следственные действия по ранее открытым уголовным производствам", — говорится в сообщении.
Как отмечается, руководство компании не препятствует проведению следственных действий и создает все необходимые условия для работы правоохранителей.
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