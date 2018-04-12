В офисе «Украинских железных дорог» начались обыски

"Сейчас в помещении офиса ПАО «Укрзализныця», по адресу улица Тверская, 5, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины Службы безопасности Украины при содействии департамента безопасности общества проводят следственные действия по ранее открытым уголовным производствам", — говорится в сообщении.

Как отмечается, руководство компании не препятствует проведению следственных действий и создает все необходимые условия для работы правоохранителей.