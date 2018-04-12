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Украина увидела себя в клубе космических держав
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Турчинов заявил, что Украина сохранила своё место в клубе космических держав 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что стране удалось сохранить своё место в клубе космических держав.
Об этом сообщается на сайте СНБО.
Данное заявление он сделал в честь празднуемого 12 апреля Дня космонавтики.
«Украина сохранила своё место в клубе космических держав мира, которых не более десяти. Наряду с США, странами ЕС, Индией и Китаем, Украина шаг за шагом возвращает себе позиции современного ракетного государства, быстрыми темпами восстанавливая стратегические позиции в ракетостроении», — указал он.
Вместе с этим он пожелал всем учёным, конструкторам, инженерам, рабочим, занятым в ракетно-космической отрасли, новых достижений и успехов.
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