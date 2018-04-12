Украина: президент как часть коррупционной проблемы

Положить конец коррупции и власти олигархов требовали демонстранты пару дней назад в Киеве. Претензии казались даже высшего лица в государстве. Дмитрий Дробот из харьковского антикоррупционного центра обвиняет лично президента Петра Порошенко в том, что тот занимается очковтирательством, замалчивая разгул коррупции, продажность чиновников и растраты государственных денег.

Коммерческая деятельность первого лица государства

Одним их камней преткновения стал антикоррупционный суд. А также коммерческая деятельность первого лица государства. Согласно его электронной декларации о доходах, он пожертвовал на благотворительность свой президентский оклад в размере более 10 тысяч евро, а львиная доля его дохода в размере 16 миллионов гривен, то есть около 50 тысяч евро, получена из процентов по вкладам. Но наблюдатели президенту не верят.

Ведь тогда получается, что он не получил никакой прибыли от своих шоколадных конфет и молочных продуктов, занимающих доминирующее положение на рынке, ничего не принес ему и его банк.

«Коррупция есть и в армии. Последний скандал разразился в связи с перепродажей армейского бензина, предположительно через министерство обороны . Когда-то Порошенко сказал, что он отрубит руку каждому, кто обкрадывает армию, но теперь он молчит, потому что и у него самого рыльце в пуху».

Президент зарабатывает на войне?

Порошенко упрекают еще и в том, что он лично зарабатывает на войне против сепаратистов на Востоке. Интернет-портал «Марлин» выяснил, что частные предприятия президента получили государственные заказы в размере 800 тысяч евро, в том числе и подряд на ремонт одного из морских фрегатов в размере более 400 тысяч евро.

«Коррупция не увеличилась в размере, если сравнить ее со временем правления Януковича до 2013 года. Но она остается политическим вопросом, потому что то, что предпринимается против нее, зависит от президента, парламента и правительства».

Компенсация жертвам катастрофы частично разворована

В 2017 году в Харькове взорвался самый большой склад боеприпасов в стране, пожар не удавалось потушить в течение недели. Были разрушены жилые дома и школы, и поэтому Киев выделил городу около 6 миллионов евро. Харьковскому антикоррупционному центру всячески мешали контролировать распределение компенсационных выплат. Позднее выяснилось, что половина этих денег была украдена.

Интересы пострадавших сейчас защищает в суде Роман Лихачев из Хельсинской группы. Кроме того, он обвиняет Порошенко в том, что тот запретил в 2017 году российские социальные сети, которыми охотно пользовались украинцы.

«В связи с этим ко мне явились представители украинских спецслужб, которые меня спросили, зачем я подал жалобу. Я ответил: потому что президент нарушил права человека».

Давление на борцов с коррупцией

На Украине сильное гражданское общество, целый ряд неправительственных организаций вскрывает коррупционные аферы. Всех активистов этого движения власти обязали публиковать декларации о доходах, хотя они в отличие от политиков и госслужащих не имеют доступа к государственным финансам.

Журналист-расследователь Павел Новик из Харьковского антикоррупционного центра говорит, что это вызывает недоумение и у ЕС. И что этими декларациями на активистов оказывается недопустимое давление.

«От нас активистов требуют, чтобы мы меньше писали о коррупции и недостатках в работе правительства, а о партии Порошенко разрешено писать только хорошее или вообще ничего не писать. Власти пытаются подкупить или подавить активистов, лишь бы ничего не всплыло наружу».

От роли главного борца с коррупцией на Украине Порошенко никто не освобождал, во время выборов в следующем году его за это должны призвать к ответу.