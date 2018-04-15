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Украина должна до октября решить, продлевать ли договор о дружбе с Россией
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Украина должна до октября решить, продлевать ли договор о дружбе с Россией 

РИА Новости 15 апреля 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Украина должна до 30 сентября решить вопрос с продлением договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет, написали в своей статье для украинского еженедельника «Зеркало недели. Украина» замглавы МИД Украины Елена Зеркаль и советник министра иностранных дел Тарас Качка.
В четверг президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Позже президент пояснил, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству договора о дружбе с РФ, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.
"До 30 сентября 2018 года Украина должна решить, продлевать ли действие договора о дружбе на следующие десять лет, согласно статье 40", — пишут авторы в своей статье.
По их мнению, договор о дружбе в нынешнем виде исчерпал себя.
"Договор о дружбе в свое время выполнил свою миссию, но теперь он исчерпал себя во всех возможных смыслах. Главное — он так и не заставил Россию изменить свое отношение к нам. Зато украинцы смогли за этот период осознать себя, завоевать свою независимость. В этих обстоятельствах договор, переговоры по которому начались еще в 1992 году, теряет политический и символический смысл", — убеждены авторы статьи.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.
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