Порошенко пригрозил разрывом отдельных положений Договора о дружбе с РФ

"Внесу в Верховную Раду проект закона об одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ в части, в которой действие настоящего договора не совместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону", — заявил Порошенко на форуме по безопасности в Киеве.

По словам президента, останутся в силе положения договора, констатирующие, что стороны «уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ».

Ранее замминистра МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль отмечала, что с учетом внешнеполитической ситуации договор о дружбе с Россией необходимо разорвать и заключить в другом формате. По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, напротив, Украина «намерена требовать, чтобы Россия выполняла положения документа».

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».