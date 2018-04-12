Ещё
Порошенко пригрозил разрывом отдельных положений Договора о дружбе с РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко пригрозил разрывом отдельных положений Договора о дружбе с РФ 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Президент Петр Порошенко планирует внести в Верховную Раду проект закона об одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией, сообщает РИА Новости.
"Внесу в Верховную Раду проект закона об одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ в части, в которой действие настоящего договора не совместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону", — заявил Порошенко на форуме по безопасности в Киеве.
По словам президента, останутся в силе положения договора, констатирующие, что стороны «уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ».
Ранее замминистра МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль отмечала, что с учетом внешнеполитической ситуации договор о дружбе с Россией необходимо разорвать и заключить в другом формате. По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, напротив, Украина «намерена требовать, чтобы Россия выполняла положения документа».
Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».
Российская Газета: последние новости
Порошенко пригрозил разрывом отдельных положений Договора о дружбе с РФ Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ МИД РФ приложит максимум усилий для возвращения моряков "Норда"
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву143
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии265
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии29
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии166
Зюганов попал в реанимацию41
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение