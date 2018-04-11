Савченко отправила из СИЗО письмо Луценко

Парламентарий, которая находится в СИЗО три недели, не намерена отказываться от своей политической деятельности.

«Лидер партии«Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», народный депутат Надежда Савченко требует предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы партии на странице в Facebook.

В марте Надежду Савченко исключили из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, а также лишили депутатской неприкосновенности, что позволило арестовать её на два месяца. При этом женщина сохраняет свой мандат. В знак протеста Савченко объявила голодовку, спустя 21 день она похудела на 15 кг и чувствует себя настолько плохо, что даже согласилась на госпитализацию.

«Она обратилась к омбудсмену и генпрокурору с соответствующими обращениями о предоставлении разрешения на свидание с её официальными помощниками-консультантами», — говорится в сообщении.