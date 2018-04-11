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Савченко отправила из СИЗО письмо Луценко
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Савченко отправила из СИЗО письмо Луценко 

Украина.ру 17 часов назад
Фото: Украина.ру
Парламентарий, которая находится в СИЗО три недели, не намерена отказываться от своей политической деятельности.
«Лидер партии«Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», народный депутат Надежда Савченко требует предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы партии на странице в Facebook.
В марте Надежду Савченко исключили из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, а также лишили депутатской неприкосновенности, что позволило арестовать её на два месяца. При этом женщина сохраняет свой мандат. В знак протеста Савченко объявила голодовку, спустя 21 день она похудела на 15 кг и чувствует себя настолько плохо, что даже согласилась на госпитализацию.
«Она обратилась к омбудсмену и генпрокурору с соответствующими обращениями о предоставлении разрешения на свидание с её официальными помощниками-консультантами», — говорится в сообщении.
28 марта в сети появился видеоролик, на котором Надежда Савченко снимает вышиванку, надевает тельняшку, завязывает шнурки на армейских ботинках и сообщает о намерении баллотироваться в президенты Украины.
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