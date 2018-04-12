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Все свое беру с собой: украинцы чемоданами везут сало в Крым
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Все свое беру с собой: украинцы чемоданами везут сало в Крым 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. За неделю на крымских пунктах пропуска было выявлено около 200 кг мясной продукции и сала неизвестного происхождения в ручной клади и личных вещах граждан, следующих на территорию Республики из соседнего государства. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по РК и Севастополю.
Туристы по-прежнему везут гостинцы с Украины в виде сала, колбас и сырого мяса. Кроме того, гости из соседнего государства пытаются привезти с собой животных без соответствующих сопроводительных документов. За неделю в Крым не пустили около десяти животных и птиц.
Всего с начала 2018 года на КПП «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» выявлено и возвращено на территорию Украины 2,7 тыс. кг мясной продукции и 54 животного.
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