Все свое беру с собой: украинцы чемоданами везут сало в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ , 12 апр — РИА Новости Крым . За неделю на крымских пунктах пропуска было выявлено около 200 кг мясной продукции и сала неизвестного происхождения в ручной клади и личных вещах граждан, следующих на территорию Республики из соседнего государства. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по РК и Севастополю. Туристы по-прежнему везут гостинцы с Украины в виде сала, колбас и сырого мяса. Кроме того, гости из соседнего государства пытаются привезти с собой животных без соответствующих сопроводительных документов. За неделю в Крым не пустили около десяти животных и птиц. Всего с начала 2018 года на КПП «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» выявлено и возвращено на территорию Украины 2,7 тыс. кг мясной продукции и 54 животного.