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Премьер Литвы привез усилители украинского сигнала на Донбасс
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Премьер Литвы привез усилители украинского сигнала на Донбасс 

Украина.ру 42 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.
«Премьер-министр Литвы передал Донецкой области телевизионное оборудование — фидеры от Литовской Республики, которые позволят усилить сигнал украинских медиа на оккупированную территорию», — написал он на своей странице в Facebook.
Члены литовской делегации встретились с украинскими силовиками и местными жителями.
Ранее сообщалось, что министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш и премьер-министр Литвы посетили отремонтированную на средства Литвы амбулаторию в Авдеевке.
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