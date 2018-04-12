Премьер Литвы привез усилители украинского сигнала на Донбасс 

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.
«Премьер-министр Литвы передал Донецкой области телевизионное оборудование — фидеры от Литовской Республики, которые позволят усилить сигнал украинских медиа на оккупированную территорию», — написал он на своей странице в Facebook.
Члены литовской делегации встретились с украинскими силовиками и местными жителями.
Ранее сообщалось, что министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш и премьер-министр Литвы посетили отремонтированную на средства Литвы амбулаторию в Авдеевке.