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Украинским военным с начала года поставили 78 тонн некачественных продуктов
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Украинским военным с начала года поставили 78 тонн некачественных продуктов 

RT на русском 1 час назад
В Вооружённые силы Украины (ВСУ) с начала года поставили 78 тонн продуктов питания, которые были признаны некачественными. Об этом заявил чиновник Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Украины Александр Цвилиховский.
«По результатам проведения контрольных мероприятий и результатам лабораторных исследований не допущено к обеспечению ВСУ почти 78 тонн некачественных или опасных пищевых продуктов и более 30 тысяч повседневного набора сухих продуктов», — приводит его слова агентство «Украинские новости».
По его словам, за первый квартал 2018 года было проведено почти три тысячи исследований образцов пищевых продуктов, предназначенных для украинских военных.
Ранее стало известно, что украинская военная прокуратура получила 17 рапортов от курсантов с жалобами на наличие в еде насекомых.
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