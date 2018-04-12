На границе Украины с Венгрией и Словакией образовались очереди из автомобилей

В международных пунктах пропуска на границе Украины со Словакией Венгрией образовались внушительные очереди из транспортных средств. Об этом заявила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Украины Елена Трачук.

По её словам, в пункте пропуска «Ужгород» скопилось около 100 автомобилей, а в пункте пропуска «Тиса» — около 85 транспортных средств.

«Такая ситуация возникла в связи с возвращением большого количества наших соотечественников в страны Европы, где они временно проживают или работают, по завершении пасхальных праздников», — приводит её слова УНН.

Трачук добавила, что для ускорения пропускных операций были привлечены дополнительные сотрудники.