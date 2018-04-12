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На границе Украины с Венгрией и Словакией образовались очереди из автомобилей
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На границе Украины с Венгрией и Словакией образовались очереди из автомобилей 

RT на русском 26 минут назад
В международных пунктах пропуска на границе Украины со Словакией и Венгрией образовались внушительные очереди из транспортных средств. Об этом заявила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Украины Елена Трачук.
По её словам, в пункте пропуска «Ужгород» скопилось около 100 автомобилей, а в пункте пропуска «Тиса» — около 85 транспортных средств.
«Такая ситуация возникла в связи с возвращением большого количества наших соотечественников в страны Европы, где они временно проживают или работают, по завершении пасхальных праздников», — приводит её слова УНН.
Трачук добавила, что для ускорения пропускных операций были привлечены дополнительные сотрудники.
В конце марта сообщалось, что около 600 машин стояли в пробке на въезде на Украину из Польши.
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