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Украина и Македония договорились о введении безвизового режима
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Украина и Македония договорились о введении безвизового режима 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Киев, 12 апреля /Синьхуа/ — Украина и Македония достигли договоренностей о введении безвизового режима. Об этом в среду в «Твиттере» сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подводя итоги своих встреч с представителями руководства Македонии, состоявшихся в столице Скопье.
По словам главы МИД, соглашение о взаимной отмене виз для граждан двух государств практически готово и будет подписано в ближайшее время.
Ранее в среду П. Климкин прибыл в Македонию с официальным двухдневным визитом.
Напомним, с 2011 года Киев и Скопье периодически вводили безвизовый режим для краткосрочных поездок граждан другой стороны. В прошлом месяце украинский президент Петр Порошенко продлил действие временного «безвиза» для македонцев до марта 2019 года. —0—
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