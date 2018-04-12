Украина и Македония договорились о введении безвизового режима 

Киев, 12 апреля /Синьхуа/ — Украина и Македония достигли договоренностей о введении безвизового режима. Об этом в среду в «Твиттере» сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подводя итоги своих встреч с представителями руководства Македонии, состоявшихся в столице Скопье.
По словам главы МИД, соглашение о взаимной отмене виз для граждан двух государств практически готово и будет подписано в ближайшее время.
Ранее в среду П. Климкин прибыл в Македонию с официальным двухдневным визитом.
Напомним, с 2011 года Киев и Скопье периодически вводили безвизовый режим для краткосрочных поездок граждан другой стороны. В прошлом месяце украинский президент Петр Порошенко продлил действие временного «безвиза» для македонцев до марта 2019 года. —0—