Украина и Македония договорились о введении безвизового режима

Киев, 12 апреля / Синьхуа / — Украина Македония достигли договоренностей о введении безвизового режима. Об этом в среду в «Твиттере» сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин , подводя итоги своих встреч с представителями руководства Македонии, состоявшихся в столице Скопье

По словам главы МИД, соглашение о взаимной отмене виз для граждан двух государств практически готово и будет подписано в ближайшее время.

Ранее в среду П. Климкин прибыл в Македонию с официальным двухдневным визитом.