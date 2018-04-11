Россотрудничество: РФ закроет центр культуры Украины в случае недружественных шагов Киева

"Если украинские власти пойдут на этот шаг [закрытие РЦНК в Киеве], то и мы пойдем на такие же зеркальные меры и закроем украинский центр имени Грушевского, который у нас расположен на Арбате в шикарном особняке, — сказала она. — Но, думаю, никому от этого лучше не станет".

Митрофанова указала, что Россотрудничеству на Украине приходится работать в сложных условиях. Серия нападений, совершенных на здание РЦНК в Киеве в феврале, так и не была расследована. «Несмотря на официальное заявление о проведении расследования, в реальности никаких действий мы не видим», — указала она. — В данном вопросе, увы, я не тешу себя большими надеждами и оптимизм ситуация не вызывает".

Глава ведомства также напомнила, что во время последней высылки российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Киев объявил персоной нон грата представительницу Россотрудничества в Одессе. «Но закрыть центры было бы самым простым решением, и вряд ли это можно рассматривать как выход из ситуации, — продолжила она. — Абсолютно убеждена, что на сегодняшний день говорить о закрытии представительств на Украине, как минимум, преждевременно».