Срок за «гречку»: Гройсман хочет остановить скупку голосов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что стране необходимо «остановить скупку голосов, с которой Украина сталкивается во время каждой избирательной кампании».

Проект закона, который рассматривался сегодня на заседании правительства, разработан силами Министерства внутренних дел совместно с активистами общественной организации «Опора». Он вносит изменения в некоторые законодательные акты, в том числе Уголовный кодекс. Ключевая цель законопроекта — установление наказания за нарушение прав избирателей и предупреждение попыток подкупа.

Однако внефракционный народный депутат Дмитрий Добродомов скептически относится к такому ужесточению ответственности, хотя не отказывается поддержать законопроект в парламенте.

«Ужесточение уголовной ответственности и увеличение сроков ограничения свободы не даст нужного результата без изменения самой системы выборов. Всегда остается административный ресурс, который не сможет остановить ни одна правоохранительная система», — сказал народный депутат в эфире канала «112 Украина».