Ещё
Срок за «гречку»: Гройсман хочет остановить скупку голосов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срок за «гречку»: Гройсман хочет остановить скупку голосов 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что стране необходимо «остановить скупку голосов, с которой Украина сталкивается во время каждой избирательной кампании».
Проект закона, который рассматривался сегодня на заседании правительства, разработан силами Министерства внутренних дел совместно с активистами общественной организации «Опора». Он вносит изменения в некоторые законодательные акты, в том числе Уголовный кодекс. Ключевая цель законопроекта — установление наказания за нарушение прав избирателей и предупреждение попыток подкупа.
Однако внефракционный народный депутат Дмитрий Добродомов скептически относится к такому ужесточению ответственности, хотя не отказывается поддержать законопроект в парламенте.
«Ужесточение уголовной ответственности и увеличение сроков ограничения свободы не даст нужного результата без изменения самой системы выборов. Всегда остается административный ресурс, который не сможет остановить ни одна правоохранительная система», — сказал народный депутат в эфире канала «112 Украина».
Украина.ру: последние новости
Турчинов грустит без атомной бомбы Порошенко в Германии вспомнил о прогрессе В КБ «Южное» заявили о провале своих проектов - СМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле прокомментировали заявление Трампа137
Заявления России о новом оружии встревожили США176
Путин прокомментировал мировую обстановку412
Трамп готовит Россию к войне249
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа146
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение