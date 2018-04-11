Власти Украины отняли у Курченко стадион в Харькове

Об этом сообщил на пресс-конференции министр юстиции Украины Павел Петренко, передает РИА Новости.

«Хочу поблагодарить генерального прокурора Юрия Луценко за его проактивную позицию, благодаря которой нормы Уголовного процессуального кодекса относительно спецконфискации заработали… Я лично тогда дал гарантию, что министерство юстиции со своей стороны обеспечит оперативную процедуру по возвращению в государственную собственность данного объекта, который был украден у украинского народа», — заявил министр.

До лета 2017 года стадион принадлежал олигарху Сергею Курченко . Тогда Хозяйственный суд Киева арестовал счета и имущество «Восточно-европейской энергетической компании», акции футбольного клуба «Металлист», стадион клуба и футбольную базу в Харьковской области, принадлежавшие Курченко.

В октябре 2017 года суд в Харькове принял решение о спецконфискации имущественных прав футбольного клуба «Металлист».

После решения Кабмина стадион будет принадлежать Харьковской ОГА.