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Власти Украины отняли у Курченко стадион в Харькове
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Власти Украины отняли у Курченко стадион в Харькове 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил на пресс-конференции министр юстиции Украины Павел Петренко, передает РИА Новости.
«Хочу поблагодарить генерального прокурора Юрия Луценко за его проактивную позицию, благодаря которой нормы Уголовного процессуального кодекса относительно спецконфискации заработали… Я лично тогда дал гарантию, что министерство юстиции со своей стороны обеспечит оперативную процедуру по возвращению в государственную собственность данного объекта, который был украден у украинского народа», — заявил министр.
До лета 2017 года стадион принадлежал олигарху Сергею Курченко. Тогда Хозяйственный суд Киева арестовал счета и имущество «Восточно-европейской энергетической компании», акции футбольного клуба «Металлист», стадион клуба и футбольную базу в Харьковской области, принадлежавшие Курченко.
В октябре 2017 года суд в Харькове принял решение о спецконфискации имущественных прав футбольного клуба «Металлист».
После решения Кабмина стадион будет принадлежать Харьковской ОГА.
Напомним, сейчас на этой арене проводит свои условно домашние матчи «Шахтер» Рината Ахметова.
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