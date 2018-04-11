Власти Украины отняли у Курченко стадион в Харькове 

Об этом сообщил на пресс-конференции министр юстиции Украины Павел Петренко, передает РИА Новости.
«Хочу поблагодарить генерального прокурора Юрия Луценко за его проактивную позицию, благодаря которой нормы Уголовного процессуального кодекса относительно спецконфискации заработали… Я лично тогда дал гарантию, что министерство юстиции со своей стороны обеспечит оперативную процедуру по возвращению в государственную собственность данного объекта, который был украден у украинского народа», — заявил министр.
До лета 2017 года стадион принадлежал олигарху Сергею Курченко. Тогда Хозяйственный суд Киева арестовал счета и имущество «Восточно-европейской энергетической компании», акции футбольного клуба «Металлист», стадион клуба и футбольную базу в Харьковской области, принадлежавшие Курченко.
В октябре 2017 года суд в Харькове принял решение о спецконфискации имущественных прав футбольного клуба «Металлист».
После решения Кабмина стадион будет принадлежать Харьковской ОГА.
Напомним, сейчас на этой арене проводит свои условно домашние матчи «Шахтер» Рината Ахметова.