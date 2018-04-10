В США начали расследовать пожертвование украинского олигарха в фонд Трампа

Об этом сообщает The New York Times.

«Cледователи вызвали в суд Trump Organization для того, чтобы компания предоставила записи о делах и истранцами. Компания Trump Organization передала следователям документы, где речь шла о пожертвовании на сумму $150 тыс. от украинского миллиардера Виктора Пинчука в сентябре 2015 г. на адрес фонда Дональда Трампа в обмен на 20-минутное появление господина Трампа по видео на конференции в Киеве в том же месяце», — говорится в сообщении.

Видео транслировалось на конференции «Ялтинская Европейская Стратегия» (YES), которая проходила в Киеве в 2015 году. Вклад Пинчука был самым большим за весь 2015 год. Его превысили только пожертвования самого Трампа.

«Платеж от Пинчука интересен тем, что он имел место во время избирательной кампании от иностранца, и выглядел как попытка приобрести за деньги фактор влияния», — заявил бывший руководитель отдела внутренних доходов, который контролирует налоги фонда Трампа.

По его словам, вклад был «необычной суммой за слишком короткую речь».

Защита американского президента отказалась от комментариев.