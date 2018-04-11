Замдыханов: В Донецке наступил ад 

Вечером 10 апреля начался артобстрел такой мощности, к которой местные жители уже привыкли, но затем ситуация обострилась.
«Часов с четырёх утра в Донецке наступил ад. В районах, расположенных близко к эпицентру обстрела, дрожали окна, ходуном ходили стены, звенела посуда, а ещё плакали дети», — рассказал в видеоблоге на YouTube-канале издания Ukraina.ru журналист Рамиль Замдыханов.
Чаще всего в сводках о разрушениях и попаданиях снарядов фигурируют северные и северо-западные районы города, которые ближе остальных находятся к позициям Вооружённых Сил Украины.
«Я звонил сестре, которая живёт в печально известном Октябрьском районе Донецка. Она спросила меня:«Как ты думаешь, когда это закончится? Никогда?» Наверно, это действительно не закончится никогда», — сказал Замдыханов.
Пасхальное перемирие, вступившее в силу в полночь 30 марта, не обеспечило прекращение огня. 9 апреля заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил об атаке украинской диверсионно-разведывательной группы на позиции ополченцев вблизи Зайцево. В результате столкновения погибли по двое военных народной республики и ВСУ, а также четверо силовиков получили ранения.