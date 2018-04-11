Замдыханов: В Донецке наступил ад

Вечером 10 апреля начался артобстрел такой мощности, к которой местные жители уже привыкли, но затем ситуация обострилась.

«Часов с четырёх утра в Донецке наступил ад. В районах, расположенных близко к эпицентру обстрела, дрожали окна, ходуном ходили стены, звенела посуда, а ещё плакали дети», — рассказал в видеоблоге на YouTube-канале издания Ukraina.ru журналист Рамиль Замдыханов.

Чаще всего в сводках о разрушениях и попаданиях снарядов фигурируют северные и северо-западные районы города, которые ближе остальных находятся к позициям Вооружённых Сил Украины

«Я звонил сестре, которая живёт в печально известном Октябрьском районе Донецка. Она спросила меня:«Как ты думаешь, когда это закончится? Никогда?» Наверно, это действительно не закончится никогда», — сказал Замдыханов.