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Порошенко наградил премьеров Кувейта и Катара именным огнестрельным оружием
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Порошенко наградил премьеров Кувейта и Катара именным огнестрельным оружием 

RT на русском 1 час назад
Президент Украины Пётр Порошенко наградил премьер-министров Кувейта и Катара шейха Джабера Аль-Мубарака Аль-Хамада Ас-Сабаха и шейха Абдуллу бин Насера Аль Тани именным огнестрельным оружием. Об этом говорится в президентских указах.
«Премьеры Кувейта и Катара награждены за весомый личный вклад в развитие двусторонних межгосударственных отношений», — приводит текст заявления агентство «Украинские новости».
Политиков наградили пистолетами «Форт-12» калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов.
Корпус пистолета изготавливается из конструкционной стали, рукоятка — из благородных пород деревьев, внешние детали украшены художественной декоративной резьбой, а на пластине гравируется имя награждённого.
Ранее Порошенко рассказал о переговорах Украины и Катара по поставкам сжиженного газа.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил заявления о поставках газа из Катара.
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