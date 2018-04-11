Порошенко наградил премьеров Кувейта и Катара именным огнестрельным оружием

Президент Украины Пётр Порошенко наградил премьер-министров Кувейта и Катара шейха Джабера Аль-Мубарака Аль-Хамада Ас-Сабаха и шейха Абдуллу бин Насера Аль Тани именным огнестрельным оружием. Об этом говорится в президентских указах.

«Премьеры Кувейта и Катара награждены за весомый личный вклад в развитие двусторонних межгосударственных отношений», — приводит текст заявления агентство «Украинские новости».

Политиков наградили пистолетами «Форт-12» калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов.

Корпус пистолета изготавливается из конструкционной стали, рукоятка — из благородных пород деревьев, внешние детали украшены художественной декоративной резьбой, а на пластине гравируется имя награждённого.

Ранее Порошенко рассказал о переговорах Украины и Катара по поставкам сжиженного газа.