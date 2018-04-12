В Крым из Украины не пустили около 200 килограммов сала и мяса и грустную собаку 

Украинцы прятали продукцию в ручной клади и багаже личного авторанспорта
За минувшую неделю в Крым с территории Украины пытались провезти запрещенную продукцию животного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора РК.
По информации ведомства, на контрольно-пропускных пунктах «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» сотрудники надзорного органа обнаружили 174,7 килограммов продукции животного происхождения, а также животных и птиц в количестве 10 голов.
Среди запрещенного было сало, мясо неизвестного происхождения и собака. Отмечается, что украинцы прятали продукцию в ручной клади и багаже личного авторанспорта.
Потенциально опасные товары и животных пришлось вернуть обратно на территорию соседнего государства.
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