В мае Украина начнет приватизацию по новым правилам

Киев, 11 апреля / Синьхуа / — В следующем месяце Украина планирует начать продажу объектов государственной собственности в соответствии с требованиями нового законодательства. Об этом сообщил в среду и. о. главы Фонда госимущества /ФГИ/ страны Виталий Трубаров на своей странице в «Фейсбуке».

Он отметил, что новый закон делит все объекты приватизации на две группы — малые и большие. К первой группе относятся объекты, стоимость активов которых составляет менее 250 млн гривен /9,6 млн долларов США/, а ко второй — объекты с активами свыше этой цифры.

В. Трубаров также напомнил, что в прошлом месяце ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации на 2018 год, состоящий из более чем 600 позиций. 27 апреля кабинет министров планирует одобрить список крупных объектов.

7 марта в Украине вступил в силу закон о приватизации, направленный на упрощение процедуры передачи госсобственности в частные руки, борьбу с коррупцией и усиление защиты прав инвесторов.