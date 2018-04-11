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В мае Украина начнет приватизацию по новым правилам
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В мае Украина начнет приватизацию по новым правилам 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Киев, 11 апреля /Синьхуа/ — В следующем месяце Украина планирует начать продажу объектов государственной собственности в соответствии с требованиями нового законодательства. Об этом сообщил в среду и. о. главы Фонда госимущества /ФГИ/ страны Виталий Трубаров на своей странице в «Фейсбуке».
Он отметил, что новый закон делит все объекты приватизации на две группы — малые и большие. К первой группе относятся объекты, стоимость активов которых составляет менее 250 млн гривен /9,6 млн долларов США/, а ко второй — объекты с активами свыше этой цифры.
В. Трубаров также напомнил, что в прошлом месяце ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации на 2018 год, состоящий из более чем 600 позиций. 27 апреля кабинет министров планирует одобрить список крупных объектов.
7 марта в Украине вступил в силу закон о приватизации, направленный на упрощение процедуры передачи госсобственности в частные руки, борьбу с коррупцией и усиление защиты прав инвесторов.
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