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В Киеве выразили надежду на продолжение диалога с НАТО на высшем уровне
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В Киеве выразили надежду на продолжение диалога с НАТО на высшем уровне 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется на разблокирование диалога на высшем уровне между Украиной и НАТО, который намерена блокировать Венгрия.
Ранее пресс-служба МИД Венгрии сообщила, что Будапешт намерен блокировать участие Украины в запланированной на апрель встрече министров обороны стран ЕС, а также саммите «Украина — НАТО» при участии президента Петра Порошенко в июле. В ведомстве отметили, что Венгрия не допустит проведения этих мероприятий, пока Украина не приостановит действие закона «Об образовании», существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств.
"Надеюсь, что совместными усилиями и в НАТО, и на двустороннем уровне мы выйдем на разблокирование диалога на высшем уровне между Украиной и альянсом. Хочу напомнить, что несмотря на эти трудности, мы взаимодействуем с НАТО абсолютно полноценно. Но мне хотелось бы, чтобы альянс вернулся к высокому уровню диалога с Украиной", — сказала вице-премьер в опубликованном в среду интервью украинскому интернет-изданию «Обозреватель».
Климпуш-Цинцадзе назвала аргументы Будапешта «необоснованными». Она также считает неприемлемым, что Будапешт выносит вопрос, который, по мнению Киева, должен решаться в двустороннем формате, на всеобщее обсуждение.
"И Украина, и подавляющее большинство членов НАТО считают такое поведение неправильным и неконструктивным… Будем продолжать попытки наладить двусторонний диалог. Надеемся, что в таком же ключе с Венгрией продолжат разговаривать другие страны-члены альянса", — заявила Климпуш-Цинцадзе.
В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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