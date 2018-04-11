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Турчинов назвал историческую ошибку Украины
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Секретарь СНБО Украины считает, что ядерное разоружение страны было исторической ошибкой 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой. Такое мнение высказал в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.
"Ядерное разоружение было исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой были написаны", — заявил он в интервью в украинском интернет-издании "Гордон".
По словам Турчинова, Запад после подписания меморандума "поступил с Украиной не по-партнерски".
После распада Советского Союза Украина унаследовала третий после США и России самый крупный ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно договору, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а РФ, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.
В процессе ядерного разоружения Украина отдала боеголовки и крылатые ракеты, взорвала пусковые шахты, а 43 стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95МС были порезаны на металлолом.
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В последнее время ряд украинских экспертов заявлял о необходимости возобновить ядерный потенциал Украины. В то же время другие считают подобные предложения популизмом, поскольку ни экономических, ни технических возможностей для этого у страны нет.
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