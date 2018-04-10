Инфоцентр: арестованное в украинском порту судно не могло везти песок для Крымского моста

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Судно-земснаряд, которое было арестовано в украинском порту Южный и якобы добывало песок для строительства Крымского моста, не могло выполнять эти работы, так как сырье раньше доставлялось сухопутным путем из Краснодарского края , а сейчас надобности в нем и вовсе нет, сообщили ТАСС во вторник в инфоцентре «Крымского моста».

"Информация о том, что судно везет песок для строительства Крымского моста, не соответствует действительности. На данный момент на стройке моста нет необходимости в песке. Ранее песок доставляли на стройку преимущественно с территории Краснодарского края сухопутными перевозками", — рассказали в инфоцентре.

Ранее сообщалось, что во вторник украинской прокуратурой было принято решение об аресте находящегося в порту Южный судна компании Trans Services Maritime в рамках дела о «незаконной добыче песка». Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook сообщил, что речь идет о незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебединые острова»), песок используется «для незаконного строительства» моста в районе Керчи