Инфоцентр: арестованное в украинском порту судно не могло везти песок для Крымского моста 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Судно-земснаряд, которое было арестовано в украинском порту Южный и якобы добывало песок для строительства Крымского моста, не могло выполнять эти работы, так как сырье раньше доставлялось сухопутным путем из Краснодарского края, а сейчас надобности в нем и вовсе нет, сообщили ТАСС во вторник в инфоцентре «Крымского моста».
"Информация о том, что судно везет песок для строительства Крымского моста, не соответствует действительности. На данный момент на стройке моста нет необходимости в песке. Ранее песок доставляли на стройку преимущественно с территории Краснодарского края сухопутными перевозками", — рассказали в инфоцентре.
Ранее сообщалось, что во вторник украинской прокуратурой было принято решение об аресте находящегося в порту Южный судна компании Trans Services Maritime в рамках дела о «незаконной добыче песка». Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook сообщил, что речь идет о незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебединые острова»), песок используется «для незаконного строительства» моста в районе Керчи.
Это не первый случай ареста российского судна на Украине. Так, Госпогранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ — жителей Керчи. Капитану инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. Остальным девяти морякам назначены штрафы, но покинуть страну им пока не удается.