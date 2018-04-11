Осада Донецкого аэропорта: «спартанцы» против «киборгов»

Более восьми месяцев, с лета 2014 года по январь 2015-го, ополченцы Донбасса вели осаду Донецкого аэропорта (ДАП). На огромной территории воздушной гавани располагались два терминала, старый и новый, а также многочисленные здания. Во время боевых действий важнейшим стратегическим объектом аэропорта стала диспетчерская вышка, которая была самым высоким строением в округе и позволяла вести наблюдение и корректировать огонь артиллерии. Разветвленная же сеть подземных коммуникаций помогала бойцам менять позиции, не подставляясь под град пуль и снарядов. [С-BLOCK]

Первый штурм

Впервые ополченцы пошли на штурм аэропорта в конце мая 2014 года. Хотя сначала, 25 мая, около сотни ополченцев батальона «Восток» мирно договорились с украинскими военными об охране терминалов и разделении зон влияния. Украинская армия разместила на своем объекте (доставшемся ей при распределении) лучших бойцов — из состава подразделений 3-го полка спецназначения, которые передислоцировались из Кировограда и заняли внутренний периметр аэропорта в середине апреля 2014 года. Позже этот отряд был укреплен бойцами нацбатов «Правого сектора»* и аэромобильными частями ВСУ (аналог ВДВ).

Сперва казалось, что стороны пришли к соглашению, однако утром 26 мая по зданию нового терминала, где обосновались ополченцы, внезапно ударила авиация — вертолет и пара штурмовиков. После этого украинские военные открыли по силам самопровозглашенных республик огонь из гранатометов и зенитных орудий.

Командование ополчения оказалось отрезано от своих подчиненных, а те, в свою очередь, очутились в огненной ловушке. Ополченцы понесли большие потери и в итоге решили отступать. Печально известен прорыв бойцов Новороссии на двух Камазах с территории воздушной гавани, когда машины попали под обстрел. В результате аэропорт остался под контролем украинских сил, а ополченцы ушли, потеряв порядка 50 человек. [С-BLOCK]

Причины провала

В первую очередь неудачу операции объясняют плохой организацией. Ополченцы практически не были подготовлены: не имели тяжелого вооружения, средства для борьбы с авиацией оставили на базе, взяли с собой только один миномет, да и то потом выяснилось, что у мин к нему нет взрывателей. Еще одной причиной провала называют затесавшегося в ряды ополченцев шпиона СБУ , проникшего в отряд под видом добровольца. Вычислили его случайно, обнаружив содержимое его рюкзака, среди которого обнаружились рация украинской армии, карты и флешка с секретными документами. [С-BLOCK]

Киборги

Чем отчаянней ВСУ обороняли ДАП, тем стремительней росла их популярность в Незалежной. Бойцов кировоградского спецназа, нацбатальонов «Правого сектора»*, а также аэромобильных частей стали именовать киборгами. Для украинцев военные, державшие оборону, превратились в национальных героев, ставших символом упорства и непреклонности. Одним из предводителей «киборгов» был небезызвестный Дмитрий Ярош — украинский политик националистического толка, лидер «Правого сектора»*. [С-BLOCK]

Вторая попытка

Штурм аэропорта со стороны ополченцев начался в сентябре. Первую скрипку в операции играли бойцы батальона «Спарта» под командованием Моторолы ( Арсен Павлов ) и танкового батальона «Сомали» под командованием Гиви ( Михаил Толстых ), которые только недавно прорвались из Славянска . К тому времени ВСУ находились в окружении, но продолжали удерживать аэродром и получали снабжение по узкому «коридору», который смогли отбить у ополченцев.

К началу октября ополченцы взяли под контроль почти всю территорию комплекса: ангары, строения, подземные коммуникации. ВСУ продолжали удерживать только здание нового терминала и вышку. Кольцо вокруг аэропорта продолжало сужаться. Основной задачей в те дни стала борьба с украинской артиллерией, которая не давала прорваться крупным силам к новому терминалу, где засели «киборги».

Кроме того, к терминалу периодически прорывались бронетехника и танки ВСУ, которые подвозили припасы и работали артиллерийским огнем по ополченцам. Впрочем, последние тоже простреливали бетонный плац перед зданиями терминалов, поэтому долго там техника не задерживалась — её либо сжигали, либо она отступала. [С-BLOCK]

Падение «киборгов»

Точку в истории боев за донецкий аэропорт поставила операция, которую силы ДНР провели в 20-х числах января 2015 года. Тогда, уже окрепшая армия ополчения смогла нанести достаточно ощутимый удар по позициям ВСУ, которые разместились вокруг городов Новороссии, основной удар нанесли бойцы батальонов «Спарта» и «Сомали».

Обстрел диспетчерской вышки танками «Сомали» после долгих месяцев дал результат — она рухнула, что лишило украинских военных поддержки снайперов и корректировщиков артиллерии. Пробившиеся на территорию аэропорта танки ДНР разрушили укрепления ВСУ, а ударная группа «Спарты» приступила к зачистке нового терминала. Загнав «киборгов» в ловушку, ополчение заняло верхние этажи и подвал нового терминала. Силы украинцев оказались заперты на первом этаже, но сдаваться отказывались и на все предложения мира отвечали огнем.

Тогда ополченцы решили поступить по другому: в подвале под местом обороны они заложили взрывчатку и подорвали. Два взрыва, 19-го и 20-го января, поставили точку в штурме ДАП. Большая часть бойцов ВСУ погибла под завалами, а днем 21 января оставшиеся в живых украинские военные были вынуждены сдаться ополченцам.

В результате многомесячной осады аэропорт Донецка превратился в руины, нашпигованные взрывчаткой — минами и «растяжками». Обстрелы территории не прекращались еще долгое время.