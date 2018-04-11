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«Они будут постоянно обострять ситуацию»: депутат прокомментировал задержание Российского судна на Украине
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«Они будут постоянно обострять ситуацию»: депутат прокомментировал задержание Российского судна на Украине 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров прокомментировал захват Украиной российского судна и назвал это «пиратством в чистом виде». Об этом сообщило РИА ФАН.
Украина идет на обострение отношений. Для этого там и устраивали государственный переворот. При этом надо понимать, что на Украине нет легитимного правительства. Там правят интервенты, которые руками украинцев, в том числе — военных решают свои задачи. То есть задачи США и их союзников. Все их действия продиктованы этим обстоятельством, а не необходимостью защиты интересов украинского населения. Это — азбука наблюдаемого процесса. Они будут постоянно обострять ситуацию
— Евгений Федоров.
Федоров считает, что решить проблему с захватом российских судов можно только «восстановив единое государство, из которого сепаратисты Киева вывели Украину в 1991 году».
По данным издания, депутат предлагает в судебном порядке рассмотреть ситуацию с распадом СССР.
Необходимо в российских судах рассмотреть незаконное решение бывшего президента СССР Михаила Горбачева об отторжении Украины и других территорий, и, естественно, отменить эти незаконные решения. И дальше уже начать переговорный процесс с населением Украины о восстановлении единого государства
— Евгений Федоров.
Он добавил, что по решению Дорогомиловского суда Москвы, который признал произошедшее в Киеве в 2014 году государственным переворотом, власть Киева незаконна.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что суд разрешил арест российского судна, которое добывало песок для строительства моста в районе Керчи. Луценко добавил, что в Киеве ведут расследование дела о якобы незаконной добыче песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебединые острова») в Крыму.
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