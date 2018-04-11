«Они будут постоянно обострять ситуацию»: депутат прокомментировал задержание Российского судна на Украине

Украина идет на обострение отношений. Для этого там и устраивали государственный переворот. При этом надо понимать, что на Украине нет легитимного правительства. Там правят интервенты, которые руками украинцев, в том числе — военных решают свои задачи. То есть задачи США и их союзников. Все их действия продиктованы этим обстоятельством, а не необходимостью защиты интересов украинского населения. Это — азбука наблюдаемого процесса. Они будут постоянно обострять ситуацию

— Евгений Федоров.

Федоров считает, что решить проблему с захватом российских судов можно только «восстановив единое государство, из которого сепаратисты Киева вывели Украину в 1991 году».

По данным издания, депутат предлагает в судебном порядке рассмотреть ситуацию с распадом СССР.

Необходимо в российских судах рассмотреть незаконное решение бывшего президента СССР Михаила Горбачева об отторжении Украины и других территорий, и, естественно, отменить эти незаконные решения. И дальше уже начать переговорный процесс с населением Украины о восстановлении единого государства

— Евгений Федоров.

Он добавил, что по решению Дорогомиловского суда Москвы , который признал произошедшее в Киеве в 2014 году государственным переворотом, власть Киева незаконна.