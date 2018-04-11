ФСБ готова к борьбе с терроризмом на морских объектах в Крыму 

В Симферополе учреждён оперативный штаб, который займётся планированием применения сил и средств по борьбе с терроризмом, а также управлением контртеррористическими операциями в зоне ответственности.
«Несмотря на то, что оперативный штаб создан недавно, им уже проведено три командно-штабных учения, результаты которых продемонстрировали готовность указанных структур к борьбе с терроризмом на объектах морской экономической деятельности в Азово-Черноморском бассейне», — говорится в сообщении погрануправления ФСБ РФ по республике Крым.
Не успел экипаж сейнера «Норд» покинуть территорию Украины, как в центре очередной пиратской истории оказалось другое российское судно. 10 апреля суд наложил арест на судно с портом приписки в городе Туапсе, принадлежащее компании Trans Services Maritime. Сейчас оно находится в порту города Южный Одесской области.
«Я думаю, что своими последними действиями Украина ставит себя в один ряд с сомалийскими пиратами. И, конечно, наша страна должна реагировать достаточно жёстко. Самое страшное, что страдают мирные граждане, против которых действуют представители военных структур Украины. Мы должны понимать, что и в дальнейшем такие провокации возможны», — заявил депутат Государственного Совета республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что арест наложен для возмещения убытков в рамках уголовного производства по факту проведения добычи песка в районе заповедника «Лебяжьи острова» на северо-западе Крымского полуострова. По его словам, песок, который находился на борту, предназначен для возведения переправы через Керченский пролив.
Однако представители информационного центра «Крымского моста» опровергли эту информацию и сообщили, что строителям Крымского моста не нужен песок, а ранее его доставляли по сухопутному маршруту из Краснодарского края.
«Все якобы аргументы (Украины в пользу ареста судов и граждан РФ — ред.) противоречат и морскому праву, и международным нормам, так как суда являются кораблями, принадлежащими и зарегистрированными на территории России. И даже в том случае, если Украина не признаёт территорию Крыма российской, это не даёт права пограничникам задерживать и арестовывать российские суда и граждан только за тот факт, что они находились в Крыму или вели на его территории экономическую деятельность», — заявила специалист по международному и гражданскому праву Мария Ярмуш.
После захвата «Норда» российская сторона усилила меры безопасности. В акватории Азовского моря начала действовать оперативная группа, которая координирует действия Росрыболовства с пограничными управлениями, обеспечивая информирование о местонахождении рыболовных судов в Азовском море для предотвращения пиратских действий со стороны Украины. Сотрудникам рыбопромышленной отрасли рекомендовали предварительно уведомлять погрануправления о выходе судна и изменении дислокации, а в случае чрезвычайной ситуации выходить на связь на определённой частоте.