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Экс-депутат: Отмена депутатской неприкосновенности — это популизм в квадрате
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Экс-депутат: Отмена депутатской неприкосновенности — это популизм в квадрате 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Вопрос снятия неприкосновенности депутатов поднимается в Верховной Раде уже не впервые. Каждый парламент перед выборами рассматривает это вопрос в первом чтении, а после выборов кладет законопроект в долгий ящик», — заявил в эфире канала NewsOne экс-депутат Андрей Павловский.
По его мнению, вопрос неприкосновенности депутатов — это популизм в квадрате.
В цивилизованных странах депутаты имеют неприкосновенность в той или иной мере, чтобы критиковать власть и улучшать свою страну и государство. Но в украинских реалиях, если отменить депутатскую неприкосновенность, вся оппозиция будет под следствием или сидеть по тюрьмам, а власть станет использовать репрессивную машину для борьбы с своими оппонентами.
Напомним, что в Конституционном суде Украины начался процесс рассмотрения двух законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности. Один законопроект авторства депутатов парламента, другой президентский. Эти законопроекты предусматривают изменение статьи 80 Конституции Украины. Процесс проходит в закрытом режиме.
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