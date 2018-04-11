«Вопрос снятия неприкосновенности депутатов поднимается в Верховной Раде уже не впервые. Каждый парламент перед выборами рассматривает это вопрос в первом чтении, а после выборов кладет законопроект в долгий ящик», — заявил в эфире канала NewsOne экс-депутат Андрей Павловский.
По его мнению, вопрос неприкосновенности депутатов — это популизм в квадрате.
В цивилизованных странах депутаты имеют неприкосновенность в той или иной мере, чтобы критиковать власть и улучшать свою страну и государство. Но в украинских реалиях, если отменить депутатскую неприкосновенность, вся оппозиция будет под следствием или сидеть по тюрьмам, а власть станет использовать репрессивную машину для борьбы с своими оппонентами.
Напомним, что в Конституционном суде Украины начался процесс рассмотрения двух законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности. Один законопроект авторства депутатов парламента, другой президентский. Эти законопроекты предусматривают изменение статьи 80 Конституции Украины. Процесс проходит в закрытом режиме.