Экс-депутат: Отмена депутатской неприкосновенности — это популизм в квадрате

«Вопрос снятия неприкосновенности депутатов поднимается в Верховной Раде уже не впервые. Каждый парламент перед выборами рассматривает это вопрос в первом чтении, а после выборов кладет законопроект в долгий ящик», — заявил в эфире канала NewsOne экс-депутат Андрей Павловский

По его мнению, вопрос неприкосновенности депутатов — это популизм в квадрате.

В цивилизованных странах депутаты имеют неприкосновенность в той или иной мере, чтобы критиковать власть и улучшать свою страну и государство. Но в украинских реалиях, если отменить депутатскую неприкосновенность, вся оппозиция будет под следствием или сидеть по тюрьмам, а власть станет использовать репрессивную машину для борьбы с своими оппонентами.