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Украинские евреи испугались заявлять об антисемитизме
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Украинские евреи испугались заявлять об антисемитизме 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В 2017 году на Украине отмечался рост случаев проявления антисемитизма, фактически их число может быть гораздо выше из-за нежелания местных общин заявлять об этом, говорится в докладе Центра Кантора при университете Тель-Авива.
Как сообщает РИА «Новости», в докладе приводятся сведения о проявлениях антисемитизма в 2017 году по всему миру. Несмотря на то, что количество случаев применения насилия по отношению к евреям сократилось на 9% (с 361 случая в 2016 году до 327 в 2017-м), численность «всех иных проявлений антисемитизма продолжает расти во многих странах».
Что касается Украины, то в этой стране, как следует из доклада, «отмечался рост как проявлений насилия, так и других типов выражения антисемитизма».
«По нашей оценке, фактическое количество таких случаев может быть больше, поскольку евреи отказываются заявлять о них», — говорится в докладе.
В других частях бывшего СССР, как следует из документа, с 2016 года ситуация не изменилась. Хотя среднее число проявлений антисемитизма было низким, активизировались попытки «реабилитировать и прославлять лидеров националистов, которые активно сотрудничали с нацистами в реализации антиеврейской политики и в истреблении евреев во время Второй мировой войны». Это, как считают авторы, доклада. вызвано возрождением националистических настроений в Восточной Европе.
Напомним, израильские власти по итогам 2017 года выявили двукратный рост числа антисемитских инцидентов на Украине и сохранение тенденции к его снижению в России.
За 2017 год на Украине произошла целая серия актов вандализма в отношении зданий и памятников, так или иначе связанных с еврейской диаспорой. Так, например, неизвестные повредили памятники на еврейском кладбище, а также осквернили здания Музея холокоста и бывшей синагоги в Одессе. В Киеве был осквернен памятник жертвам Холокоста, а во Львове вандалы забросали синагогу «коктейлями Молотова».
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