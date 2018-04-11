Украинские евреи испугались заявлять об антисемитизме

В 2017 году на Украине отмечался рост случаев проявления антисемитизма, фактически их число может быть гораздо выше из-за нежелания местных общин заявлять об этом, говорится в докладе Центра Кантора при университете Тель-Авива.

Как сообщает РИА «Новости», в докладе приводятся сведения о проявлениях антисемитизма в 2017 году по всему миру. Несмотря на то, что количество случаев применения насилия по отношению к евреям сократилось на 9% (с 361 случая в 2016 году до 327 в 2017-м), численность «всех иных проявлений антисемитизма продолжает расти во многих странах».

Что касается Украины, то в этой стране, как следует из доклада, «отмечался рост как проявлений насилия, так и других типов выражения антисемитизма».

«По нашей оценке, фактическое количество таких случаев может быть больше, поскольку евреи отказываются заявлять о них», — говорится в докладе.

В других частях бывшего СССР, как следует из документа, с 2016 года ситуация не изменилась. Хотя среднее число проявлений антисемитизма было низким, активизировались попытки «реабилитировать и прославлять лидеров националистов, которые активно сотрудничали с нацистами в реализации антиеврейской политики и в истреблении евреев во время Второй мировой войны». Это, как считают авторы, доклада. вызвано возрождением националистических настроений в Восточной Европе.

Напомним, израильские власти по итогам 2017 года выявили двукратный рост числа антисемитских инцидентов на Украине и сохранение тенденции к его снижению в России