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В Киеве обезвредили снаряды времён войны
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Саперы обезвредили найденные в Киеве снаряды времен Второй мировой войны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Илья Горбунов
Специалисты уничтожили три снаряда времен Второй мировой войны, найденные столице Украины, сообщила в среду пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
По данным пресс-службы, два снаряда были обнаружены в лесу, еще один — на территории строительной площадки. Все они были времен Второй мировой войны.
"Обнаруженные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне", — говорится в сообщении пресс-службы.
Также сообщается, что с начала 2018 года в Киеве изъято и уничтожено 80 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
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