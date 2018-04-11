Украинские телеканалы ведут переговоры о покупке прав на показ матчей ЧМ-2018 

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), владеющая правами на показ чемпионата мира-2018 на территории страны, ведет переговоры о перепродаже прав на показ матчей с несколькими украинскими телеканалами. По словам председателя правления НОТУ Зураба Аласании, компания не может показывать турнир самостоятельно по политическим соображениям.
— Мы ведем переговоры по сублицензированию прав на ЧМ-2018 с несколькими украинскими телеканалами, речь идет о перепродаже прав на показ чемпионата по телевидению и в интернете, — приводит RNS слова Аласании. — Когда мы год назад объявили о нежелании показывать турнир, то еще тогда получили несколько предложений. Переговоры долгие и сложные, ибо речь идет о миллионах евро. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Отметим, что в 2017 году Украина не приобрела права на трансляцию Кубка конфедераций-2017.