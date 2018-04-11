Аксёнов ответил на обвинения Киева в госизмене

Генеральная прокуратура Украины перепутала адресатов, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов , комментируя в Facebook сообщение о том, что его приглашают в Киев для ознакомления с уголовным делом по обвинению в «государственной измене».

«Именно они создали преступную группу. Именно они совершили действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти. Именно они изменили своей стране и украинскому народу в интересах США и других спонсоров государственного переворота, развязали гражданскую войну и убили десятки тысяч людей. За это их и будет судить украинский народ, я в этом ни секунды не сомневаюсь», — написал Аксёнов.

По его словам, после государственного переворота 21 февраля 2014 года на Украине оставался только один легитимный орган власти — Верховный совет Крыма, который и принял абсолютно легитимное решение о проведении общекрымского референдума.

«Если бы мы поступили иначе, если бы не сделали то, в чём нас сегодня обвиняет украинская прокуратура, — вот это было бы настоящее преступление в отношении крымчан, настоящее предательство», — уверен глава республики.

Украинские следователи обвиняют крымских политиков в «государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершении действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и в других особо тяжких преступлениях».