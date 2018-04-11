«Слава Украине» как эпитафия

В эфире «Radio Hayat» известный блогер, ярый сторонник Евромайдана, волонтер АТО Юрий Касьянов внезапно признался: «Поверьте, если бы в Киев зашёл отряд в 100 тысяч гиркинцев (условно, в пересчёте со Славянска , куда около ста человек вошло), половина Киева вышла бы с сепарскими флагами. Тут сепаратистов не меньше, чем на востоке, и желающих сдаться не меньше»

Не правда ли странно: «столица Евромайдана» и вдруг готова капитулировать перед условным противником, а «сепаратистов» — спустя четыре года после «революции достоинства» — не меньше чем на востоке страны. Наверное, имеются тому объективные причины, и они вполне очевидны.

Как же надо ненавидеть собственную страну, чтобы без конца восклицая «Слава Украине », Украину терзать и убивать. Профессиональные патриоты в течение четырёх лет превратили жизнь в стране в рассадник нищеты. По сравнению со временем до государственного переворота, реальные доходы украинцев значительно снизились. К декабрю 2013 года средняя зарплата на Украине достигла уровня 3619 гривен (около $438 на тот момент). А в декабре 2017 года средняя зарплата на Украине составила 8 777 гривен (порядка $320 по текущему курсу). Согласно данным Пенсионного фонда, средняя пенсия на Украине в 2013 году составляла 1500 гривен (примерно $183), а сейчас 2446 гривен ($90). Падение почти вдвое.

По данным Госстата Украины, в 2013 году в структуре расходов граждан 40% составляли затраты на продукты питания и безалкогольные напитки, оплата ЖКХ — 12,5%, покупка одежды и обуви около 6,5%, мебель, посуда и бытовая техника — примерно 4%, проезд и услуги связи — 14%. В целом потребительские расходы составляли около 84% от всех расходов украинцев. Еще 10% приходилось на отдых, образование и т. п.

В 2017 году 49% всех расходов семьи тратили на питание. 39% составили расходы на оплату услуг ХКХ (в три раза больше, чем до майдана). Из-за этого на одежду, другие непродовольственные товары и услуги связи оставалось всего около 7% трат. Доля потребительских расходов украинских домохозяйств в 2017 году составил 94% — на 10% больше, чем до майдана. Детализация расходов тоже не радует. Киловатт электроэнергии в 2013 году стоил в пределах 0,26-0,33 гривен, сегодня — 0,9-1,6 гривен; природный газ вырос в цене с 0,93 до 6,95 гривен; горячая вода подорожала с 16 до 84 гривен за кубический метр, тарифы на отопление — с 2,91 до 32,91 гривен за квадратный метр.

Таким образом, совершенно очевидным результатом государственного переворота зимы 2014 года стало падение доходов основной массы украинцев (на 27% в долларовом эквиваленте), вынужденный рост доли расходов на еду (+9%) и увеличение расходов на коммунальные услуги в три раза. Такова объективная картина достижений Евромайдана для простого жителя страны. Я уже не говорю о человеческих жертвах в гражданском конфликте, отпавших регионах, разгуле преступности, беспределе штурмовиков и спецслужб.

Украина накануне парламентских выборов

Как мы помним, одной из заявленных целей принудительной «евроинтеграции» являлось резкое повышение уровня экономического развития государства через привлечение иностранных инвестиций и якобы гарантированное вхождение на богатый европейский рынок. Однако прямые иностранные инвестиции в экономику страны за четыре года составили всего 9 миллиардов долларов. Для сравнения — за четыре года правления Януковича прямые инвестиции достигли 26,6 миллиардов долларов. За 2017 год чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины составил 2,307 миллиардов долларов, что на 29,4% ниже аналогичного показателя за 2016 год.

Разумеется, профессиональные патриоты категорически отрицают печальные последствия своего хозяйствования. Вот типичный комментарий: «Экономика рушится? Откуда вы взяли? Она только поднимается. Уже 3 года. Помаленьку. Но ощутимо, вы лучше почитайте, что адекватные, работающие люди пишут. Попробуйте в Киеве, Львове , Днепре, Харькове в выходные попасть в ресторан. Достать билеты на один из крупнейших джазовых фестивалей во Львове, припарковаться возле крупных магазинов…»

Это непробиваемо — как человеческая глупость. Ничего, что в 2017 на треть сократилась розничная торговля? Что отрицательный баланс торгового сальдо составил минус 5,7 миллиардов долларов?

Пишет экономист Максим Гольдфарб: «„Мы восстановили развитие украинской экономики", — заявил Порошенко и повторили его верные мальчиши-бирюковы. Что-то в этом есть: 1) с 3 тонн в 2013 до 350 в 2017 вырос экспорт… улиток; 2) с 0 до 140 т — экспорт пчёл; 3) с 0 до 25 т — экспорт страусов… Улиток, пчёл, страусов! Из Украины! При этом: — химическая промышленность минус 61,6%; — металлургия минус 42,3%; — машиностроение минус 38,6%. Но зато улитки, пчелы, страусы…»

На своей шкуре прочувствовав прелести наступившей после Евромайдана жизни, люди начинают планомерно и массово эвакуироваться: в Россию , в Белоруссию , в страны Европы. Национальный Институт Стратегических Исследований Украины подготовил аналитическую записку на имя вице-премьер-министра Украины Климпуш-Цинцадзе «Современная миграция украинцев в Польшу и связанные с ней вызовы». Согласно исследованию, молодёжь постмайданного государства не видит себя в новых украинских реалиях. Молодые люди, массово выезжающие в Польшу на учебу (сегодня в семь раз больше, нежели в 2013 году), возвращаться не планируют — вернуться на Родину собираются лишь 2,4% учащихся.

Любопытно и то, чем зарабатывают на жизнь обычные украинцы, которые вынуждены отправиться в Польшу в поисках хлеба насущного: 77% опрошенных заявили, что по большей части выполняют физическую работу (в сельском хозяйстве, строительстве, ремонте), ещё 16% трудятся сфере услуг. Работу, связанную с интеллектуальной деятельностью имели лишь 3% опрошенных. Но массовый исход продолжается, многие готовы на всё, чтобы уехать. Когда под речевки «Слава Украине» страну изводят под корень, говорить о том, что мы идём «верным путём», может только сумасшедший или очень корыстный человек. Если вам ненавистен язык половины населения собственного государства, если вы презираете историю народа и его былые свершения, если вы ненавидите православную веру своих отцов и вооружённой рукой захватываете храмы, то вы — обычные оккупанты. И любое избавление от вашей оккупации будет восприниматься людьми как освобождение.