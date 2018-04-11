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На Украине до 2021 года женщины сравняются с мужчинами и наоборот
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На Украине до 2021 года женщины сравняются с мужчинами и наоборот 

Украина.ру 36 минут назад
Фото: Украина.ру
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в Киеве.
Руководить программой будет Министерство социальной политики, а исполнителями министерства и другие центральные органы исполнительной власти.
Согласно документу, ориентировочная сумма финансирования данной программы из госбюджета на 2018-2021 годы составляет 255 тыс. грн ежегодно.
Расходы из местных бюджетов составят: 2018 год — 1,5 млн грн, 2019 год — 1,6 млн грн, 2020 год — 1,7 млн грн и 2021 год — 1,9 млн грн. Также планируется привлечь 5,4 млн грн на финансирование программы из других источников.
Руководить программой будет Министерство социальной политики, а исполнителями министерства и другие центральные органы исполнительной власти.
Предполагается, что реализация программы будет способствовать обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин, что поспособствует реализации международных рекомендаций по гендерному равенству на Украине.
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