На Украине до 2021 года женщины сравняются с мужчинами и наоборот

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в Киеве.

Руководить программой будет Министерство социальной политики, а исполнителями министерства и другие центральные органы исполнительной власти.

Согласно документу, ориентировочная сумма финансирования данной программы из госбюджета на 2018-2021 годы составляет 255 тыс. грн ежегодно.

Расходы из местных бюджетов составят: 2018 год — 1,5 млн грн, 2019 год — 1,6 млн грн, 2020 год — 1,7 млн грн и 2021 год — 1,9 млн грн. Также планируется привлечь 5,4 млн грн на финансирование программы из других источников.

Руководить программой будет Министерство социальной политики, а исполнителями министерства и другие центральные органы исполнительной власти.