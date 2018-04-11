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Аксенов назвал главных преступников Украины
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Аксенов назвал главных преступников Украины 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook.
«Генпрокуратура Украины приглашает меня в Киев для знакомства с уголовным делом. Обвинения, выдвинутые прокуратурой Украины, юридически ничтожны и незаконны. Это чисто пропагандистская акция. Мы уже привыкли к подобным действиям и не обращаем на них внимания», — отметил он.
По его мнению, украинская прокуратура ошиблась адресатом.
«Им надо вызывать для ознакомления с материалами дела Порошенко, Турчинова, Авакова, Парубия и других преступников, совершивших государственный переворот на Украине в феврале 2014 года», — заявил Аксенов.
Аксенов подчеркнул, что результаты «преступных», по мнению Киева, действий, налицо: в Крыму мир и спокойствие, экономика полуострова развивается опережающими темпами, уровень жизни населения растет.
«Это видит весь мир. Как видит он результаты действий киевского режима: в стране гражданская война, произвол и беззаконие нацистских банд, экономика уничтожена, десятки миллионов граждан ввергнуты в нищету. Так кто же преступник?», — заключил глава Крыма.
Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, депутата ГД Натальи Поклонской, и главы крымского парламента Владимира Константинова. Украинские следователи подозревают их в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершении действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и в других особо тяжких преступлениях.
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