Аксенов назвал главных преступников Украины

Об этом Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook.

«Генпрокуратура Украины приглашает меня в Киев для знакомства с уголовным делом. Обвинения, выдвинутые прокуратурой Украины, юридически ничтожны и незаконны. Это чисто пропагандистская акция. Мы уже привыкли к подобным действиям и не обращаем на них внимания», — отметил он.

По его мнению, украинская прокуратура ошиблась адресатом.

«Им надо вызывать для ознакомления с материалами дела Порошенко, Турчинова, Авакова, Парубия и других преступников, совершивших государственный переворот на Украине в феврале 2014 года», — заявил Аксенов.

Аксенов подчеркнул, что результаты «преступных», по мнению Киева, действий, налицо: в Крыму мир и спокойствие, экономика полуострова развивается опережающими темпами, уровень жизни населения растет.

«Это видит весь мир. Как видит он результаты действий киевского режима: в стране гражданская война, произвол и беззаконие нацистских банд, экономика уничтожена, десятки миллионов граждан ввергнуты в нищету. Так кто же преступник?», — заключил глава Крыма.