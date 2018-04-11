КС Украины рассматривает отмену депутатской неприкосновенности

Конституционный суд Украины начал рассмотрение двух законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Первый законопроект был предложен 158 депутатами Рады . Он предполагает исключение первой и третьей частей из 80-й статьи Конституции Украины. Второй вариант законопроекта предложил президент Петр Порошенко . Документы отличаются друг от друга только сроками. Депутаты считают, что закон должен вступить в силу сразу после опубликования. Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность только после 2020 года.

На Украине для изменения Конституции парламент обязан сначала направить законопроект в Конституционный суд. Депутаты могут приступить к рассмотрению законопроекта лишь после того, как инстанция даст положительный отзыв о документе.