Ещё
Человек погиб при обвале шахты в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Человек погиб при обвале шахты в Донбассе 

360tv.ru 51 минуту назад
На шахте «Капитальная» в украинском городе Мирноград произошло обрушение, погиб человек. Об этом сообщил «Интерфакс».
Днем во вторник, 10 апреля, в дежурную часть местного отделения полиции поступило сообщение о том, что шахта «Капитальная» обвалилась на глубине 840 метров. В результате произошедшего погиб один из горняков. Его смерть констатировала прибывшая на место инцидента
реанимационно-противошоковая
бригада. Мужчине было 48 лет.
По сообщениям Управления Национальной полиции в Донецкой области, по факту обрушения горных пород в шахте возбуждено уголовное дело по части второй статьи 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» Уголовного кодекса Украины.
Ранее СМИ сообщали о шести жертвах обрушения шахты в грузинском городе Ткибули. Еще четверо горняков пострадали. Представитель профсоюза страны Тенгиз Долаберидзе заявил журналистам, что на данный момент у него есть сведения о шести жертвах, однако официального подтверждения этих данных, по всей вероятности, не будет до завершения спасательных работ.
360tv.ru: последние новости
«У кого нет денег, просто умрут»: в Раде рассказали о новом подходе к лечению украинцев Поклонники песен «Ласкового мая» избили украинцев во Львове Укладка асфальта началась на автодорожной арке Крымского моста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства217
Первые кадры с места крушения Ил-7655
Украина начала операцию «Граница-2018»62
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров112
200 человек погибли при падении самолета в Алжире42
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
01:52
Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве
Происшествия Криминал
00:54
Глушко объяснил верность супруге
Шоу-бизнес
00:36
Столица готовится к субботникам
Новости Москвы
00:51
Названы сроки всплеска сезонной аллергии
Новости Москвы
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение