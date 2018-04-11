Человек погиб при обвале шахты в Донбассе

На шахте «Капитальная» в украинском городе Мирноград произошло обрушение, погиб человек. Об этом сообщил «Интерфакс».

Днем во вторник, 10 апреля, в дежурную часть местного отделения полиции поступило сообщение о том, что шахта «Капитальная» обвалилась на глубине 840 метров. В результате произошедшего погиб один из горняков. Его смерть констатировала прибывшая на место инцидента

реанимационно-противошоковая

бригада. Мужчине было 48 лет.

По сообщениям Управления Национальной полиции в Донецкой области, по факту обрушения горных пород в шахте возбуждено уголовное дело по части второй статьи 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» Уголовного кодекса Украины