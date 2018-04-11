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Милонов прокомментировал реакцию «Нафтогаза» на заявление Меркель
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Милонов прокомментировал реакцию «Нафтогаза» на заявление Меркель 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал реакцию украинской компании «Нафтогаз» на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.
Депутат назвал странным тот факт, что вопрос снабжения немецких и европейских потребителей газом увязывается с посредническими услугами Украины.
«Согласно нормам международного торгового права, мы имеем право самостоятельно определяться, будет ли Россия прибегать к услугам некой страны или нет. У нас никогда не было и нет никаких обязательств перед Украиной», — отметил Милонов.
По его словам, в настоящее время интересы граждан и бизнеса Германии поставлены под удар ради выполнения сомнительных политических гарантий для Украины.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал новое заявление президента Украины Петра Порошенко о «Северном потоке — 2».
RT на русском: последние новости
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