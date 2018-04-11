Милонов прокомментировал реакцию «Нафтогаза» на заявление Меркель

Депутат назвал странным тот факт, что вопрос снабжения немецких и европейских потребителей газом увязывается с посредническими услугами Украины

«Согласно нормам международного торгового права, мы имеем право самостоятельно определяться, будет ли Россия прибегать к услугам некой страны или нет. У нас никогда не было и нет никаких обязательств перед Украиной», — отметил Милонов.

По его словам, в настоящее время интересы граждан и бизнеса Германии поставлены под удар ради выполнения сомнительных политических гарантий для Украины.