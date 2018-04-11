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Доклад: украинские евреи отказываются заявлять о случаях антисемитизма
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Доклад: украинские евреи отказываются заявлять о случаях антисемитизма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На Украине в 2017 году отмечался рост случаев проявления антисемитизма, хотя фактически их число может быть гораздо выше из-за нежелания местных общин заявлять об этом, следует из доклада Центра Кантора при Тель-Авивском университете.
В представленном в среду докладе приведены данные об антисемитизме по всему миру за 2017 году. Согласно ему, несмотря на то, что количество случаев применения насилия по отношению к евреям сократилось на 9% в 2017 году, с 361 случая в 2016 году до 327, численность «всех иных проявлений антисемитизма продолжает расти во многих странах».
"На Украине отмечался рост как проявлений насилия, так и других типов выражения антисемитизма: по нашей оценке, фактическое количество таких случаев может быть больше, поскольку евреи отказываются заявлять о них", — говорится в докладе.
На других частях постсоветского пространства, по данным экспертов, ситуация не изменилась по сравнению с прошлым годом: среднее число антисемитских инцидентов было низким. Вместе с тем активизировались попытки «реабилитировать и прославлять лидеров националистов, которые активно сотрудничали с нацистами в реализации антиеврейской политики и в истреблении евреев во время Второй мировой войны». Причиной этому эксперты называют возрождение националистических настроений в Восточной Европе.
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