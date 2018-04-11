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Показательное выступление: Антикоррупционеры объединились для поимки винницкого взяточника
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Показательное выступление: Антикоррупционеры объединились для поимки винницкого взяточника 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Установлено, что чиновник требовал шесть тысяч долларов за решение вопроса относительно закрытия уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области», — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали фигуранта дела и двух посредников по местам их проживания после получения всей суммы взятки.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Ранее международные партнеры Украины в лице МВФ и ЕС заявляли, что для того, чтобы получить новые кредиты, необходимо, прежде всего, побороть коррупцию в стране.
Вчера председатель группы дружбы с Украиной в Национальной ассамблее (нижней палате парламента Франции) Валерия Фор-Мунтян заявила, что коррупция и рейдерство пугают инвесторов больше, чем война.
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