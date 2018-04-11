Показательное выступление: Антикоррупционеры объединились для поимки винницкого взяточника

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Установлено, что чиновник требовал шесть тысяч долларов за решение вопроса относительно закрытия уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали фигуранта дела и двух посредников по местам их проживания после получения всей суммы взятки.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее международные партнеры Украины в лице МВФ ЕС заявляли, что для того, чтобы получить новые кредиты, необходимо, прежде всего, побороть коррупцию в стране.