Почему именно украинцы нужны Европе?

На протяжении нескольких последних лет мы наблюдаем новое для Украины явление — массовый отток кадров на работу за границу. Эта тенденция появилась в начале 2010-х и усилилась в 2014 году. Причины этого явления лежат на поверхности, но их все равно нужно хорошо осознавать. Это падение экономики, война на Востоке Украины и отсутствие перспектив для широких слоев населения.

Начнем с того, что сравним экономический рост стран Европы и Украины. Возьмем показатели некоторых стран после мирового кризиса 2009 года. Например, по информации Всемирного банка , ВВП Польши за семь лет, с 2010 по 2016, в среднем рос на 3% за год (всего за семь лет: 21,58%). За этот же период ВВП Чехии рос в среднем на 1,9% в год (всего за семь лет: 13,36%), Литвы — на 3,22% (всего за семь лет: 22,56%), России — на 1,85% (всего за семь лет: 13%), Украины — за семь последних лет ВВП упал на 4,15%. То есть наша страна живет беднее самой себя семь лет назад, в то время как соседи наращивают экономический рост. Это означает, что в этих странах создаются новые рабочие места, растет минимальная зарплата, повышается платежеспособность населения. Единственное исключение из приведенных соседей Украины — это Россия, где неплохие показатели роста экономики остались в прошлом и она переживает период стагнации.

Теперь рассмотрим демографические показатели приведенных выше стран. Согласно данных Евростата на 2015 год рождаемость в Польше на одну женщину составляет 1,3 ребенка, в Чехии — 1,5, в Литве — 1,7. В России этот показатель равен 1,75, на Украине — 1,5. Видим, что население всех приведенных стран уменьшается, потому что для удержания постоянного количества лиц, живущих в той или иной стране, уровень рождаемости на одну женщину должен быть не менее чем 2,3. При этом, как мы указали выше, экономика в Восточноевропейских странах растет.

Последним большим резервом рабочей силы в Европе есть украинцы. И именно сейчас это начали очень хорошо осознавать европейцы, когда столкнулись с так называемым миграционным кризисом — миллионами беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Эти пришельцы плохо адаптируются в европейском обществе, не осваивают язык, не могут работать на многих специальностях, а часто и не хотят этого делать в силу культурных и религиозных причин. Таким образом, для того, чтобы этот рост продолжался, нужно поощрять новые рабочие руки из-за рубежа. Желательно, чтобы эти рабочие умели работать, были готовы к сверхурочному рабочему дню, и чтобы государство не тратило много денег на их социализацию. И здесь мы должны посмотреть на карту и увидеть — откуда могут европейские страны привлекать трудовых мигрантов? Особенно учитывая то, что поляки, словаки, прибалты, румыны, венгры, болгары еще с середины 90-х годов активно ехали работать в страны развитой Западной Европы, где многие из них поселилось и не желает возвращаться домой.

Например, большинство сирийских женщин, которые попали в Германию , не могут работать в сфере услуг, потому что по религиозным причинам не имеют права касаться чужих мужчин. Кроме того, основной их обязанностью дома было готовить еду и смотреть за детьми. Они просто не привыкли работать в том смысле, как это понимают европейцы. Поэтому и толку с таких рабочих рук не будет и в Европе уже различают вопросы помощи беженцам и их адаптации. При всей сегодняшней европейской толерантности, деньги они считать умеют очень хорошо.

Именно поэтому европейцы настроены решительно — им нужны украинцы и они готовы их приглашать на работу, платить зарплату не меньше, чем своим гражданам, обеспечивать официальное трудоустройство и нормальные условия жизни. Рядовой украинец, кроме того, что является человеком трудолюбивым, готов быстро приспособиться к местному обществу и не нуждается в дополнительных государственных расходах на свое содержание. Поэтому условия труда и работы для трудовых мигрантов из Украины будут только улучшаться из года в год. Повышение стандартов жизни, поддержка пенсионеров и дальнейшее экономическое развитие требуют от правительств стран Европы, в частности Восточной, поощрять украинцев не только ездить на работу в свои страны, но и оставаться там навсегда.

Что может сделать украинское правительство для того, чтобы процесс трудовой миграции в значительной мере сократился? Как это не печально — не так уж и много. Конечно, нужно развивать экономику, открывать страну для инвестиций, защищать право собственности, реформировать судебную систему. Но для того, чтобы экономика динамично росла, нам также будут нужны рабочие руки. И у нас такая же проблема, как и у европейцев — депопуляция. Выход здесь может быть такой же — поощрять трудовых мигрантов из бедных стран, в частности азиатских. Но есть большой вопрос — готово ли украинское общество спокойно воспринимать рядом с собой представителей других народов? Имеем замкнутый круг — развитие экономики требует людей, но украинцы еще не готовы стать такими толерантными к иностранцам, как большинство европейцев или американцев.