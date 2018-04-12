К голодающей Савченко в СИЗО приедут врачи

За двадцать один день ареста Надежда Савченко похудела на 15 килограммов и продолжает стремительно терять вес. Близкие летчицы обеспокоены ее состоянием и настаивают на том, что Надежду Савченко осмотрел врач. По поступившей информации, в больницу экс-военнослужающую не повезут, в СИЗО к голодающей Савченко придут медики.

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«Ей предоставляется полная медицинская помощь на месте», — уточнили в пресс-службе СБУ . К слову, сама Савченко на содержание в СИЗО не жалуется, однако отказывается от еды. Летчица пьет воду и курит, но пищу не принимает. При этом нардеп Верховной рады потребовала пустить к ней в СИЗО помощников для реализации депутатской и политической деятельности.

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По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Летчице грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку, передает «РИА новости».

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