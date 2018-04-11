Человек боя: Как Арсен Аваков поучаствует в президентской гонке

Несложно заметить, что в последние дни министр внутренних дел стал демонстративно оппонировать президенту. Например, стоило Петру Порошенко заявить 5 апреля: «Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым парламентом законом. Формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Наева, который назначен моим указом». Как на следующий день на официальной странице МВД Украины в Facebook появилось следующее заявление: « Арсен Авакова : Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту». И это далеко не все — в большом интервью, опубликованном 5 апреля сайтом LIGA.net (Аваков и ранее откровенно общался с его журналистами), глава МВД крайне жестко прошелся по поводу своих отношений с главой государства.

Нельзя сказать, что публичные выпады главы МВД и его окружения против Порошенко в таком духе были чем-то новым. Так, в ходе очередного обострения их отношений (после того, как Аваков отказался прислать Нацгвардию для предотвращения прорыва Михаила Саакашвили через государственную границу) 2 октября 2017 года советник министра внутренних дел, депутат Верховной Рады от «Народного фронта» (НФ) Антон Геращенко заявил в эфире ток-шоу на телеканала ICTV о существовании конфликта его шефа и президента: «Да, с первого же дня избрания президента Украины Петра Порошенко».

«Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а «Народный фронт», я лично и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент, мы уже видели предыдущего президента…. Министр внутренних дел Арсен Аваков на сегодня является гарантом недопущения тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением», — обрисовал своего патрона Геращенко.

Но разница в том, что раньше для подобных публичных выпадов Аваков посылал своих шакалов, от слов которых всегда мог дистанцироваться, а теперь выступил с аналогичным заявлением в интервью LIGA.net сам и открыто: «Я твердо стою на своей позиции по разным принципиальным вопросам, и стараюсь держать баланс между ветвями власти. Я бы мог, используя вашу терминологию, „слить“ должность под президентскую вертикаль. Но я не думаю, что это пошло бы на пользу обществу. И я не такой человек. И это многим не нравится. Возможно, президенту это тоже не нравится… Напомню лишь, что министр внутренних дел не является подчиненным президента».

В том же интервью есть целый ряд знаковых заявлений, детализирующих слова Авакова про существующих «у нас противоречия… с людьми из Администрации президента ». Так, министр внутренних дел сообщил, что действительно по сути помог прорыву Саакашвили через границу: «Был выбор: либо кровавое столкновение, либо то, что случилось. Пограничники мне звонили и спрашивали: „Нам открывать огонь?“. Я отвечал: „Вы что, идиоты? Нет, конечно!“. И вот давайте решим: это я позволил нескольким проходимцам публично нарушить границу Украины, или надо было, чтобы там было 15 трупов?»

Или вот — про принятие президентского закона о НАБУ: «Рассказываю. Фракция Порошенко внесла закон, под которым технически подписался лидер фракции НФ Бурбак перед началом заседания фракции в 17:00. После этого было собрание фракции, на котором мы внимательно изучили и обсудили этот документ и приняли решение, что не можем его поддержать. После этого глава партии Яценюк и я поехали к спикеру парламента Парубию и приняли решение этот закон отзывать. Потом проинформировали об этом послов и фракцию БПП. Остальное — домыслы… Я, черт возьми, сам был инициатором отзыва этого закона. И мы обсудили это на фракции и приняли решение, что этого закона не будет, а значит и риски контроля НАБУ неадекватными механизмами, о которых переживали наши зарубежные партнеры и общественники — снимаются».

Вот это упоминание «наших зарубежных партнеров» помогает понять, зачем Аваков так старательно приписывает себе нежелание бороться с Саакашвили или с НАБУ. По поводу последнего министр внутренних дел вообще говорил много и в основном хорошего: «НАБУ получало от меня всю поддержку на всех фазах своего становления. И сейчас, при всей конфликтности вокруг и НАБУ, и САП, и СБУ я сними не воюю… А многочисленные нарушения процедуры в их работе… нельзя воспользоваться этими ошибками и вовсе отказаться от этих органов. Погубить их было бы большой ошибкой».

По сути, Аваков в этом интервью предлагает себя как ключевого партнера для Запада (именно там любят Саакашвили и крайне недовольны атакой Порошенко на НАБУ), заявляя о себе как единственном реальном противовесе Порошенко, который, говоря словами Ленина, «сосредоточил в своих руках необъятную власть».

В Вашингтоне никто не заинтересован в том, чтобы очередной президент Украины был полностью независим в своей политике. Например, не успел Леонид Кучма выиграть в 1999 году выборы и ощутить себя полновластным правителем, как ему организовали «дело Гонгадзе» и уличные протесты прямо под Администрацией президента. Точно так же Порошенко осенью 2014 года рассчитывал получить большинство в Верховной Раде, использовав полученный перед этим на президентских выборах админресурс, как вдруг на глазах буквально из ничего раскрутился «Народный фронт», получивший на выборах по партийным спискам первое место, пусть и с минимальным отрывом от Блока Петра Порошенко. Президент оказался скован наличием коалиции в парламенте.

«Аваков постоянно подчеркивал, какую посильную помощь оказывают международные друзья Украины. Сегодня на Западе обеспокоены радикальными парамилитарными объединениями, и глава МВД показывает, что он не связан с ними. Для Авакова важно продемонстрировать, что он вполне может быть лояльным для Запада», — отметил 5 апреля в комментарии РИА Новости киевский политолог Алексей Якубин.

И сейчас для этого как раз самое время, так как на пост такого кандидата уже активно выдвигается — знаковым в этом плане оказалась его встреча 4 апреля со студентами Киево-Могилянской академии — солист группы «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук , прошедший ранее обучение (и «политические смотрины») в Стэнфордском университете.

«Пока своего кандидата у Запада нет. Им не нравится Порошенко, они ему помогать не будут, но и подыгрывать кому-либо из его конкурентов также не станут, потому что не видят, чем они для них лучше нынешнего президента», — заявил 7 апреля изданию «Страна» по поводу кандидатуры Вакарчука один из депутатов Верховной Рады.

В том же материале РИА Новостей Украина цитируется мнение директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника о том, что «у главы МВД сегодня отсутствуют рейтинги» (два года назад, 26 августа 2016 года, он говорил об этом же категоричнее: «Нахождение Авакова на должности определяется не его политическим весом, потому что у него нулевые или околонулевые рейтинги…»). Аваков не включался социологами в опросы, так как и не рассматривался — и не позиционировал себя сам, заняв в 2014 году пост министра внутренних дел — как политик, претендующий на голоса избирателей (хотя ранее успешно избирался в Верховную Раду в 2012 году).

Вторичным от отсутствия работы Авакова в этом направлении и было отсутствие у него какого-либо политического рейтинга. Но его можно нарастить в условиях активной и агрессивной кампании, особенно когда большинство известных политиков могут похвастать лишь считанными процентами поддержки избирателей.

Появление «ястребов» на президентских выборах было в какой-то степени неизбежным, но, судя по всему, особые опасения на Банковой вызывал Александр Турчинов : как-никак занимал пост и.о. президента весной 2014-го и имеет реноме «жесткого борца с сепаратистами», на фундамент которого можно было нарастить успехи курируемого им украинского ВПК. Сам глава Совета национальной безопасности Украины постоянно заверял в интервью, что не имеет президентских амбиций, но отрицание является самым умным способом скрыть их (и социологи стабильно включали его в свои опросы).

Очевидно, именно поэтому в феврале на Турчинова одна за другой стали падать мощнейшие информационные бомбы, сокрушавшие основы его политического авторитета: как оказалось, именно он запретил военным драться за Крым , то есть проявил слабость, и при этом врал всей стране, что армия готова к войне. Почти месяц крупнейшие украинские СМИ смаковали на все лады вопрос «кто же сдал Крым», и крайними в этом были назначены Турчинов и его ближайший сподвижник Сергей Пашинский

Авакову тоже есть что предъявить как аргумент в президентской кампании, и это будет куда сложнее оспорить. В интервью LIGA.net он повторил то, что говорит не первый год, только более развернуто и пафосно, с упором на свою роль: «Параллельно с Нацгвардией, я принял решение о формировании добробатов — фактически, народного ополчения — в составе МВД. Именно эти подразделения, Нацгвардия и добробаты, и остановили победное шествие агрессора, участвовали в боях в многих самых горячих точках — от осады и освобождения Славянска , до Мариуполя , Широкино, Иловайска . Фактически, именно добробаты и первые спецбатальоны Нацгвардии защитили территориальную целостность Украины. Что еще? Харьков ! В апреле 2014-го „горело“ сразу по всей юго-восточной Украине, одновременно разыгрывались опасные сепаратистские сценарии во всех крупных городах. Я поехал в Харьков, Ярема в Донецк , Наливайченко и Парубий в Луганск . Результат в Харькове вам известен».

Далее на целые экраны в том же интервью перечень успешных реформ, которые Аваков провел в МВД, но главное — выше: «Именно я создал Нацгвардию и добробаты, именно я послал их в бой и принес нам всем победу на востоке, именно я спас страну».

Легализованные в Нацгвардии и МВД добровольческие батальоны и сейчас — мощнейший инструмент внутри Украины. Особенно, когда некоторые из них обросли и политическими партиями, и парамилитарными «Национальными дружинами». И подконтрольны все они так или иначе одному-единственному человеку — Арсену Авакову. Даже если рядовые «нацдружинники» не любят министра и искренне кричат на улицах «Авакова собаку повесим на гиляку», то недавний обыск на АТЕКе показал — он единственный, кто может защитить националистов от ненавистных «беркутов» с автоматами, оставшихся в МВД.

«Человек боя» (был такой яркий герой в советском фильме «Две стрелы. Детектив каменного века») — такова политическая самопрезентация Авакова. Он объединяет вокруг себя людей, источающих насилие, и он единственный контролирует их. Он может спасти страну от распада и вывести к величию — или просто спасти людей от своих головорезов.

Задача-минимум Авакова в этой ситуации — заставить президента и армию отступить и не пытаться взять на себя командование Нацгвардией в зоне АТО. Задача-максимум — заявить о себе, привлечь голоса западноукраинского электората и «ястребов», которые голосовали в 2014 году за «Народный фронт», войти в топ претендентов и стать вполне реальной угрозой для Порошенко (также играющего на поле «мы создали лучшую армию страны»), отнимая у президента часть голосов и мешая выйти во второй тур. В этом случае можно будет разменять его голоса — до или после первого тура — на договоренности о незыблемости позиций главы МВД и даже его коллег по партии. А при удачном стечении обстоятельств «человек боя» мог бы и сам попытаться прорваться во второй тур.