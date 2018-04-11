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Украина совместно с соседними странами начала спецоперацию на границе
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Украина совместно с соседними странами начала спецоперацию на границе 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Киев, 11 апреля. Украинская пограничная служба совместно с другими соседними странами начала специальную пограничную операцию «Граница-2018», которая продлится до 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«10 апреля по инициативе и под общей координацией Госпогранслужбы началась совместная специальная пограничная операция «Граница-2018», — сообщает пресс-служба ведомства.
Специальная пограничная операция «Граница-2018» направлена на снижение уровня противоправной деятельности на границе, в том числе противодействие нелегальной миграции, незаконному перемещению подакцизных товаров, контрабанде наркотических веществ, оружия и боеприпасов. В операции будут принимать участие сотрудники украинской пограничной службы, а также подразделения взаимодействующих структур, ВС и пограничных ведомств сопредельных государств и международных организаций, среди них Frontex, EUBAM, Interpol, Europol.
Украинские пограничники проведут встречи с представителями пограничных служб других стран, в частности Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдавии, для уточнения вопросов взаимодействия в ходе пограничной операции и возможности увеличения интенсивности совместных патрулирований.
Отмечается, что такие спецоперации проводятся не первый год. Как и в прошлые разы, операция территориально охватит 15 приграничных областей и Киев.
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