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Арестованная Савченко резко похудела
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Савченко за время голодовки похудела на 15 килограммов, рассказала сестра 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, за 21 день голодовки похудела на 15 килограммов, ее в четверг доставят в больницу, сообщила журналистам ее сестра Вера Савченко.
Надежда Савченко объявила голодовку с 23 марта.
"У нее был вес 85 килограммов, сейчас она весит 70 килограммов… У нее продолжаются спазмы и иногда есть рвота", — сказала Вера Савченко после свидания с сестрой в киевском СИЗО.
По словам Веры Савченко, в четверг Надежду госпитализируют, так как у нее проблемы с желудком. На условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты, добавила сестра.
В свою очередь мать депутата Рады Мария Савченко рассказала журналистам, что просила дочь прекратить голодовку, однако та отказалась.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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