Арестованная Савченко резко похудела

Савченко за время голодовки похудела на 15 килограммов, рассказала сестра

Надежда Савченко объявила голодовку с 23 марта.

"У нее был вес 85 килограммов, сейчас она весит 70 килограммов… У нее продолжаются спазмы и иногда есть рвота", — сказала Вера Савченко после свидания с сестрой в киевском СИЗО.

По словам Веры Савченко, в четверг Надежду госпитализируют, так как у нее проблемы с желудком. На условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты, добавила сестра.

В свою очередь мать депутата Рады Мария Савченко рассказала журналистам, что просила дочь прекратить голодовку, однако та отказалась.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца.