Сестра Савченко выложила фото с «пасхальными» гранатами

Фотографию с «пасхальными» гранатами выложила на своей странице в Facebook сестра депутата Верховной рады Надежды Савченко Вера. Кадр женщина подписала с иронией: «Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по „душе“.

Генпрокуратура Украины считает, что Савченко с единомышленниками решили совершить атаку на Верховную раду с применением оружия. Ей грозит пожизненное заключение.

Суд в Киеве 23 марта арестовал Савченко на два месяца. Она объявила голодовку.

Игорь Корнелюк и Антон Волошин. 22 марта 2016 года Савченко была приговорена в России к 22 годам заключения за причастность к убийству журналистов в Донбассе. 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов. В итоге погибли сотрудники ВГТРК