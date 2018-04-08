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Сестра Савченко выложила фото с «пасхальными» гранатами
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Сестра Савченко выложила фото с «пасхальными» гранатами 

Вести.Ru 8 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Фотографию с «пасхальными» гранатами выложила на своей странице в Facebook сестра депутата Верховной рады Надежды Савченко Вера. Кадр женщина подписала с иронией: «Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по „душе“.
Генпрокуратура Украины считает, что Савченко с единомышленниками решили совершить атаку на Верховную раду с применением оружия. Ей грозит пожизненное заключение.
Суд в Киеве 23 марта арестовал Савченко на два месяца. Она объявила голодовку.
22 марта 2016 года Савченко была приговорена в России к 22 годам заключения за причастность к убийству журналистов в Донбассе. 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов. В итоге погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
В 2016 году президент РФ Владимир Путин помиловал женщину, и она вернулась на Украину.
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