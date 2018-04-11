В Киеве националисты устроили митинг против депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости . Украинская националистическая партия «Свобода» в среду проводит митинг у здания Конституционного суда Украины с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, передает корреспондент РИА Новости.

В октябре 2017 года парламент Украины направил два законопроекта (президентский и депутатский) об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд (КС). КС в среду рассматривает обращение депутатов.

В немногочисленном митинге принимают участие в основном пенсионеры. Они держат флаги с партийной символикой и призывают отменить депутатскую неприкосновенность. Перед участниками митинга выступают лидеры партии.

За общественным порядком на митинге следят несколько полицейских. Обстановка спокойная.

Президент Украины Петр Порошенко в своем законопроекте о лишении депутатской неприкосновенности предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету. Другой законопроект группы депутатов, направленный в КС, предусматривает отмену неприкосновенности сразу же после вступления закона в силу.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.