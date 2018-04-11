В Киеве 2 тыс. человек собрались на митинг с требованием отставки главы минздрава

КИЕВ, 11 апреля. / ТАСС /. Около двух тысяч сторонников партии «Оппозиционный блок» требуют отставки министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. На митинге, который проходит на площади возле минздрава и в расположенном рядом Мариинском парке, собравшиеся скандируют: «Супрун — вон!»

"Мы настаиваем на принятии парламентом проекта постановления об отставке Супрун, которое предложил депутат-оппозиционер Игорь Шурма", — сказали корреспонденту ТАСС организаторы митинга. Участники акции отмечают, что у Супрун «нет профильного образования и диплома». К тому же, отметили в партии, она нарушает украинское законодательство, находясь в ранге исполняющей обязанности министра более полугода.

На прошлой неделе комитет по вопросам здравоохранения принял решение рекомендовать Верховной раде признать работу Супрун неудовлетворительной и предложил принять обращение к правительству об ее отставке.

Ряд депутатов и общественных деятелей обвинили главу минздрава в «вымирании украинцев», массовом выезде медиков за границу, в срыве сроков строительства детской клиники Охмадет, за «эпидемию кори и ее последствия». В ответ Супрун заявила, что в отставку не собирается, а протестную кампанию объяснила «эффективностью старта реформы медицины».