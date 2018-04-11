Ещё
Эксперт предложил направить в Донбасс украинских миротворцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт предложил направить в Донбасс украинских миротворцев 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил экс-советник главы Службы внешней разведки Украины Олег Березюк, сообщают «Донецкие новости».
«Мы можем сформировать миротворческий контингент из наших граждан. Это тоже миротворческий контингент, потому что на той стороне есть люди — заблудшие овцы, с теми, которые не совершали военные преступления, с ними можно говорить. Они тоже не в восторге от того, что происходит сегодня там. Они тоже устали. Они думали одно, а когда очнулись — получилось совсем другое», — заявил он.
По его словам, чтобы «помочь» разочаровавшимся в ДНР и ЛНР нужно сформировать дорожную карту.
«Сформировать подразделения с нашей стороны и с той стороны, которым будут доверять и одни, и другие, и наделить такими полномочиями, чтобы они могли пресекать любое нарушение правопорядка там, и против них не воевали свои», — заявил Березюк.
В то же время, ранее стало известно, что потенциальные «украинские миротворцы» из ВСУ в ночь на среду нанесли массированный артиллерийский удар по ДНР.
«Сильно обстреляны Площадки, Октябрь, Старомихайловка. На сейчас: прямые попадания в дома, десятки домов повреждены. Трое мирных дончан ранены. Медики оказывают помощь», — рассказал глава Донецка Алексей Кулемзин.
Как сообщили в оперативном командовании ДНР, с украинских позиций было выпущено 35 артснарядов калибра 122 мм, 125 мин калибра 120 мм и 55 мин калибра 82 мм.
Украина.ру: последние новости
В КБ «Южное» заявили о провале своих проектов - СМИ Порошенко в Германии вспомнил о прогрессе На Украине задержали гражданина России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире31
Россия пригрозила сбивать ракеты США713
Рубль продолжил безустанное падение360
США готовят новый удар по России590
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»130
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение