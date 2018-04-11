Эксперт предложил направить в Донбасс украинских миротворцев

Об этом заявил экс-советник главы Службы внешней разведки Украины Олег Березюк, сообщают «Донецкие новости».

«Мы можем сформировать миротворческий контингент из наших граждан. Это тоже миротворческий контингент, потому что на той стороне есть люди — заблудшие овцы, с теми, которые не совершали военные преступления, с ними можно говорить. Они тоже не в восторге от того, что происходит сегодня там. Они тоже устали. Они думали одно, а когда очнулись — получилось совсем другое», — заявил он.

По его словам, чтобы «помочь» разочаровавшимся в ДНР и ЛНР нужно сформировать дорожную карту.

«Сформировать подразделения с нашей стороны и с той стороны, которым будут доверять и одни, и другие, и наделить такими полномочиями, чтобы они могли пресекать любое нарушение правопорядка там, и против них не воевали свои», — заявил Березюк.

В то же время, ранее стало известно, что потенциальные «украинские миротворцы» из ВСУ в ночь на среду нанесли массированный артиллерийский удар по ДНР.

Алексей Кулемзин. «Сильно обстреляны Площадки, Октябрь, Старомихайловка . На сейчас: прямые попадания в дома, десятки домов повреждены. Трое мирных дончан ранены. Медики оказывают помощь», — рассказал глава Донецка

Как сообщили в оперативном командовании ДНР, с украинских позиций было выпущено 35 артснарядов калибра 122 мм, 125 мин калибра 120 мм и 55 мин калибра 82 мм.