Freedom House: Киеву использует патриотизм, чтобы нападать на журналистов 

Об этом говорится в ежегодном докладе организации Freedom House под названием Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism. («Страны в переходном периоде 2018. Противостояние нелиберализму».
«Политика нелиберальной демократии становится новой нормой в Европе», — заявил президент Freedom House Майкл Абрамовитц.
Что касается Украины, авторы доклада отмечают, что впервые со времени революции 2014 года, зарегистрировано спад показателей демократических процессов.
«Украинские политики пользуются чувствами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий. Нападения на гражданское общество и политических оппонентов взорвали движущую силу процесса реформ на Украине», — отметил директор проекта «Страны в переходном периоде» Нейт Шенкан.
Он также заявил, хотя реформы по децентрализации продолжаются, другие ключевые приоритеты, в том числе меры по борьбе с коррупцией, зашли в тупик.
«Окошко возможностей для Украины не закрылось, но оно сузилось. Обвиняя неправительственные организации и журналистов в антинационализме, политики пытаются исключить легитимные голоса от публичных дебатов только потому, что они критикуют правительство», — отмечает Шенкан.
Ранее международная правозащитная организация Freedom House отнесла Украину к категории частично свободных стран из-за провальной борьбы с коррупцией и угрозы свободы СМИ.