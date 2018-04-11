Freedom House: Киеву использует патриотизм, чтобы нападать на журналистов

Об этом говорится в ежегодном докладе организации Freedom House под названием Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism. («Страны в переходном периоде 2018. Противостояние нелиберализму».

«Политика нелиберальной демократии становится новой нормой в Европе», — заявил президент Freedom House Майкл Абрамовитц.

Что касается Украины , авторы доклада отмечают, что впервые со времени революции 2014 года, зарегистрировано спад показателей демократических процессов.

«Украинские политики пользуются чувствами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий. Нападения на гражданское общество и политических оппонентов взорвали движущую силу процесса реформ на Украине», — отметил директор проекта «Страны в переходном периоде» Нейт Шенкан.

Он также заявил, хотя реформы по децентрализации продолжаются, другие ключевые приоритеты, в том числе меры по борьбе с коррупцией, зашли в тупик.

«Окошко возможностей для Украины не закрылось, но оно сузилось. Обвиняя неправительственные организации и журналистов в антинационализме, политики пытаются исключить легитимные голоса от публичных дебатов только потому, что они критикуют правительство», — отмечает Шенкан.

Ранее международная правозащитная организация Freedom House отнесла Украину к категории частично свободных стран из-за провальной борьбы с коррупцией и угрозы свободы СМИ.