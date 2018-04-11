В Донецке два человека пострадали при обстреле

Два человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских силовиков на западе Донецка , заявили в среду РИА Новости в администрации Кировского района города.

Ранее оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики утром в среду открыли огонь по Донецку, по окраинам города было выпущено более 200 мин и снарядов.

"По предварительным данным, в Старомихайловке (поселок на западе Донецка — ред.) двое раненных", — сказал представитель районной администрации.

Новое, "пасхальное", перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны обвиняют друг друга в обстрелах.